Brno přitáhlo stovky manažerů, učili se moderně řídit firmu

Brno, 9. listopadu 2019 – Brno se 7. listopadu stalo místem, kde proběhla nejvýznamnější konference o budoucnosti managementu v České republice s názvem Kam kráčí management aneb Ryba smrdí od hlavy. Jejím partnerem je Česká manažerská asociace.

Český trh práce zažívá přelom, lidé stále více usilují o práci, v níž vidí smysl a která je baví, a chtějí spolupracovat s manažery, kteří je vnímají jako partnery. Takové postoje jsou patrné zejména u mladé generace, která jako zaměstnavatele upřednostňuje české firmy menší a střední velikosti, kde není přísně hierarchická struktura, nebo se pouští do podnikání. Například průzkum mezi studenty VŠE Praha zjistil, že 70 % z nich neuvažuje o práci ve velkém podniku. Řada firem a organizací, i pod vlivem nových technologií a nástupu umělé inteligence, mění proto způsob řízení.

Jaké jsou recepty úspěšných manažerů na současné výzvy odpověděla celodenní konference. Tři stovky manažerů a podnikatelů z celé republiky se při ní setkali s jedenácti inspirativními řečníky, navštívili pět interaktivních workshopů.

Akci moderoval Vilém Vrba, člen prezídia ČMA, managing partner ve společnosti Skilled.cz. „Většina úspěšných manažerů dnes již ví, že se ve své práci neobejdou bez networkingu a hledání inspirace pro firemní i osobní rozvoj. Naše konference byla tak unikátním místem, kde mohli získat nejen mnoho kontaktů pro nový byznys, ale i prostředím, které stimulovalo k formulaci nových vizí a cílů,“ říká.

Vystupující se podělili o zkušenosti s fungováním decentralizované firmy. Hovořili o nich zakladatel brněnského IRESOFTu Jiří Halousek, který vybudoval firmu „ bez hlavy“ s mottem: Dejme lidem v práci svobodu a odpovědnost. Martin Bazala z ostravského RAYNETu zrušil formální funkce, zavedl „soutěž argumentů“ a pravidlo zveřejňování mezd pracovníků. Na konferenci vystoupil Martin Hausenblas, zakladatel společnosti Adler a Liftago, vizionář a ambasador ČMA. „Lidé potřebují svobodu v práci, chtějí si v ní hrát,“ říká s tím, že se mu podařilo vytvořit fungující společnost, kam jako majitel nemusí chodit.

Vizionář a nadšenec start-upů z NetWings Petr Beneš kolegy nerad nazývá zaměstnancem, jsou to pro něho partneři. Jiří Psota, zakladatel společnosti Yieldigo, v praxi prosazuje, aby se lidé stali spoluvlastníky firmy a tím s ní byli propojeni a motivováni.

Zakladatelka společnosti Emotion Dynamics LLC a autorka knihy "The Art of Empathy" a "The Language of Emotions" Karla McLaren hájí stanovisko, že lidé neopouštějí zaměstnání kvůli obsahu práce, nýbrž většinou kvůli manažerům, kteří postrádají emoční inteligenci. V případě USA poukazuje na nízkou spokojenost zaměstnanců, až 71 % z nich hledá novou práci, byť ji už mají.

Na konferenci zavítal také odborník na umělou inteligenci prof. Vladimír Mařík (CIIRC), vítěz soutěže MANAŽER ROKU 2018, jejíž vyhlašovatelem je ČMA, či Zdeněk Bílek, předseda Klubu Morava ČMA se sídlem v Brně, působící v Infoteam Sales Process Consulting AG.