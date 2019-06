Veletrh URBIS nabídne chytrá řešení pro města

Brno, 4. června 2019 – Brno se na dva dny stane centrem inovací. Od 5. do 6. června se na brněnském výstavišti uskuteční druhý ročník veletrhu chytrých řešení URBIS Smart City Fair 2019. Program na sedmi pódiích představí více než 50 řečníků z celé Evropy s tématy jako například digitální města, voda, energetická politika, chytré čtvrti a udržitelná doprava.

Veletrh URBIS otevírá stále aktuálnější problematiku chytrých měst a odborníkům i veřejnosti nabízí největší konferenci na toto téma v regionu. Po loňském ročníku, kterého se účastnila více než padesátka evropských měst a přes šest desítek firem, letos svůj záběr ještě rozšíří.

„Brno je na špici rozvoje v rámci agendy Smart City ve středoevropském regionu, což dokazuje řada ocenění pro naše chytrá řešení v podobě elektronického účtu Brno iD nebo datového portálu města Brna. Smyslem agendy Smart City však není soutěž, ale sdílení dobré, a někdy i špatné praxe, diskuse a spolupráce. Proto jsme se pustili do ambiciózního cíle vytvořit veletrh, který by se stal bránou do středoevropského regionu v oblasti Smart City. Věřím, že představený program jde tímto směrem a přinese odbornou debatu po oba dva dny veletrhu,“ řekl náměstek primátorky pro oblast participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat Tomáš Koláčný.

Přínos veletrhu URBIS ocenila také Evropská komise. Ta jej zařadila mezi významné akce roku 2019 v oblasti digitalizace, eGovernmentu a interoperability neboli schopnosti různých systémů vzájemně spolupracovat a poskytovat si služby.

Součástí akce bude také soutěž o titul Zlatý URBIS, jejž získá nejlepší Smart City řešení. Oceněny budou nově i nejvýraznější osobnosti středoevropského prostoru v oblasti Smart City.

Své zkušenosti bude na veletrhu prezentovat více než 50 řečníků, mezi které patří zástupci evropských projektů, zahraničních univerzit, ministerstev i významných organizací řídících zavádění inovativních technologií. Vystoupí tak například ředitel energetického výzkumu rakouské Akademie věd Michael Ornetzeder nebo Andres De León, provozní ředitel Hyperloop Transportation Technologies. O tématu nepropojenosti IT systému dorazí diskutovat Jean Paul De Baets, projektový manažer platformy Join-Up neboli platformy Evropské komise pro podporu interoperabilních nástrojů veřejné správy, byznysu a občanů. Jak stavět chytré čtvrti a budovy, představí rakouský architekt světového významu Wolf D. Prix, který je jedním ze zakladatelů takzvaného dekonstruktivismu. Na téma chytrých čtvrtí bude diskutovat více než 80 evropských odborníků při workshopu pořádaném konsorciem projektu RUGGEDISED, jehož součástí je i město Brno.

Novinkou letošního ročníku veletrhu je CityOne Arena koncipovaná jako prezentačně-pracovní prostor pro ukázku nových technologických konceptů chytrého města. Návštěvníci se tak budou moci seznámit například s konceptem digitální knihovny nebo chytrou zastávkou, o jejíž konečné podobě bude mít možnost díky vyhlášení soutěže rozhodnout i veřejnost.

Konkrétní produkty si budou mohou návštěvníci prohlédnout také na stáncích jednotlivých vystavovatelů. Svá řešení budou prezentovat desítky společností z různých oborů.