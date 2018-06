JIC učí podnikat i studenty středních škol

Brno, 29. června 2018 – Rozdíly mezi tím být zaměstnaný nebo podnikat. Sestavit si vlastní byznys plán. Stát se na několik hodin podnikatelem. Prezentovat svůj produkt nebo službu fiktivním investorům. Tak vypadají workshopy, kterými odborníci z Jihomoravského inovačního centra (JIC) chtějí inspirovat hlavně studenty středních i vyšších odborných škol k podnikání. Kurzy se konaly letos poprvé. Za poslední dva měsíce jimi prošlo 160 mladých lidí a 50 učitelů.

Eat Well, aplikace, která po naskenování potraviny prozradí její složení, původ nebo alergeny. Druhá technologie, Hitchhikers, má být pro stopaře. Podle ní budou přesně vědět, jaká auta se objeví na jejich plánované trase a nabízí spolujízdu. Třeba takové projekty navrhli studenti z Gymnázia Brno, třída kapitána Jaroše, během workshopu v prostorách JIC.

„Velkým přínosem pro studenty je, že mají celé dopoledne na to, poslechnout si a vyzkoušet nejmodernější techniky zpracování podnikatelského záměru. „Navíc jsme mimo školu a můžou vidět i jiné zajímavé prostředí jako je podnikatelský cowork, což je něco jiného než třeba zaměstnání jejich rodičů,” říká učitelka ekonomie z Gymnázia Brno, třída kapitána Jaroše, Pavlína Olšáková.

Podle závěrů zahraničního institutu Gallup, chodí do práce rádo jen 13 % lidí. V Česku je toto číslo dokonce o pět procent nižší. „Chceme, aby se mladí lidé zamýšleli velmi brzy nad tím, co chtějí v budoucnu dělat. Aby odhalovali své silné stránky a nebáli se je případně využít pro realizaci vlastního podnikatelského nápadu, ať už hned po škole, anebo někdy v budoucnu. Vydělávali by na něm a zároveň by je jejich práce bavila,” říká manažer týmu pro rozvoj podnikavosti z JIC Vojtěch Krmíček.

Lektoři studentům ukazují mimo jiné úspěšné podnikatelské nápady. Třeba vícerázově používané kelímky na festivaly nebo koncerty. Právě za podobnými nápady většinou stojí mladí lidé, kteří se nebojí riskovat a jdou se svým nápadem na trh. Podnikání ze školních lavic zná i dvojice brněnských gymnazistů s aplikací, která má zabránit šikaně. Nově expandují do USA, Švýcarska a Slovenska, a to jsou čerstvě plnoletí. S vlastním byznysem začali už před pěti lety.

„Snažíme se studenty upozornit na trendy, které mají sledovat, ať už jsou technologické, nebo demografické. Učíme je rozmyslet si, na koho ve svém záměru mají zacílit a kdo bude jejich platící zákazník,” dodává lektorka z JIC Ivana Chlubná. Workshopy jsou součástí projektu KaPoDav. Pod záštitou Jihomoravského kraje se na něm podílí devět institucí a mezi nimi i JIC. Cílem je rozvíjet podnikatelského ducha mezi žáky základních a středních škol. Mimo jiné má studenty učit kritickému myšlení a podnikavosti. Do roku 2020 se má do něj zapojit šedesátka škol na jižní Moravě.

„Projekt nám dává dobrou příležitost dostat témata podnikavosti, iniciativy a kreativity plošně k mnoha studentům i učitelům napříč regionem. V zahraničí je podpora podnikavosti ve školách již běžnou součástí výuky a Jihomoravský kraj se k tomuto trendu jako první v republice připojil letos,“ doplňuje Vojtěch Krmíček.

JIC pro středoškoláky a vysokoškoláky v létě připravil také intenzivní Prázdninovou školu podnikání. Od 9. července se tak studenti můžou školit, radit i vyzkoušet své nápady nanečisto se zkušenými odborníky a lidmi z praxe.