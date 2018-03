Trikaya za půl miliardy vstoupila do obchodních center v Brně a Praze

Brno 6. března 2018 - Brněnský developer Trikaya se pustil do nového podnikání a rozšiřuje portfolio svých aktivit o vlastnictví a správu obchodních center. V Praze koupil obchodní centrum Řepy, v Brně majetkově vstoupil do obchodního centra Futurum. Investice přesáhla půl miliardy korun.

Obě centra bude provozovat prostřednictvím nové dceřiné společnosti Trikaya Property and Facility Management. Společnost, která se dosud specializovala převážně na bytovou výstavbu v Brně, bude obchodní centra rekonstruovat a také rozšiřovat.

„Neopouštíme své dosavadní aktivity v Brně, zůstaneme dál na trhu s brněnskými bytovými novostavbami, ale chceme pro naše investory rozvíjet nové oblasti podnikání a utrhnout si na trhu další příležitosti,“ říká ředitel společnosti Trikaya Alexej Veselý.

„Je to z našeho pohledu i nezbytná diverzifikace rizika. Stavět v Brně je kvůli problémům s územním plánem stále těžší, pozemky, kde je možné postavit nové bytové domy, rychle dochází a jejich ceny rostou do nesmyslně vysokých částek. Dokud se neodblokují problémy s územním plánem v Brně, nezmění se to. Proto měníme strategii a vstupujeme i na trh obchodních center. Nejde nám čistě jen o samotné provozování obchodních center. Jak ve Futuru, tak v pražských Řepích počítáme s velkou rekonstrukcí těchto obchodních center,“ dodal Alexej Veselý.

Brněnské obchodní centrum Futurum vzniklo už v roce 2001. Nově do něj vstoupila skupina investorů v čele se společností Trikaya. Ta drží 50% podíl, o zbývajících 50 % se dělí skupina Opifer a další partneři.

„Do Futura vstupujeme společně s dalšími investory a chceme ho vylepšit. Celková společná investice dorozvoje tohoto obchodního centra by měla dosáhnout v celkovém součtu jedné miliardy korun. Centrum budeme chtít rozšířit a vybudovat tu prostor pro úplně nové typy prodejen, které dnes v Brně úplně chybí. Na detaily je ale zatím ještě brzy, představíme je společně s ostatními investory až v průběhu letošního roku,“ doplnil Alexej Veselý.

Obchodní centrum v pražských Řepích, které se nachází uprostřed zdejšího sídliště, je tradiční pětipodlažní obchodní centrum, jakých se nachází na českých sídlištích z 80. let celá řada. Starší budovu by Trikaya ráda v nejbližších letech zrekonstruovala, aby centrum získalo modernější styl, který odpovídá nakupování v dnešní době.

Trikaya v těchto dnech také zahájila prodej bytů v projektu Neumanka v brněnské Masarykově čtvrti i druhé etapy projektu Ponavia rezidence. Na místě bývalého brownfieldu v královopolské ulici U Červeného mlýna tak vznikne 110 moderních bytů. Mezi další plánované projekty v Brně patří také zbrusu nová a rozsáhlá obytná čtvrť pod Hády v místech bývalé továrny Ergon.