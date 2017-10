Soutěže pro podnikatele vyhrála prádelna a vesmírné technologie

Brno, 5. října 2017 - Soutěže Firma roku a Živnostník roku znají své jihomoravské vítěze. Odbornou porotu v Brně nejvíce zaujala Lenka Břoušková, která má úspěšnou prádelnu a čistírnu oděvů, se kterou začínala ve sklepě rodinného domu. Mezi firmami bezkonkurenčně bodovala Frentech Aerospace vyrábějící součástky do letadel, raketoplánů, satelitů a vesmírných sond.

Vítěz kategorie Česká spořitelna Živnostník roku Lenka Břoušková se věnuje praní prádla pro hotely a ubytovací zařízení a čištění oděvů, kůží a kožešin. „Vyučila jsem se jako pánská krejčová a šestnáct let jsem pracovala v prádelně, kde jsem se z pozice fakturantky časem vypracovala na pozici obchodní ředitelky,“ uvedla vítězná živnostnice. Pak se rozhodla založit svoji vlastní firmu. Manžel jí upravil v rodinném domě sklep na prádelnu a ze šatny udělali mandlovnu. Později našli prostory ve Vyškově, které zrekonstruovali. Vítězná živnostnice si zakládá na komunikaci se zákazníkem, který prakticky vždy odchází spokojený. Má 0,03% reklamací, tedy téměř žádné.

„Paní Břoušková vyhrála díky vlastní odvaze a díky tomu, že dokázala začít od sklepa, doslova z ničeho. To může být velmi inspirativní pro mnohé z nás,“ okomentoval porotce Michal Zikmund z České spořitelny.

Druhé místo získal výrobce tradiční keramiky Jan Kaňovský. Jeho dílna vyrábí užitkovou a dekorační keramiku točenou z volné ruky na hrnčířském kruhu, zdobenou ruční malbou moravských lidových fajansí a na přání i volných kopií habánských fajansí. Na třetí příčce se umístila Hana Bačíková. Ta vždy snila o vlastním obchodu s regionálními potravinami. Její sen se jí časem vyplnil. Dnes má také výrobnu lázeňských oplatek, trojhránků a trubiček.

Vodafone Firma roku Jihomoravského kraje, společnost Frentech Aerospace, vyrábí díly a vesmírné mechanismy jak pro vědecké mise, tak i pro komerční vesmírné projekty. Motivací zakladatele bylo dokázat, že tuzemské strojírenství se vyrovná západním společnostem v oboru. „Konkurence je pro nás motivací a nevidíme v ní problém, odlišujeme se přístupem k práci, nebojíme se riskovat, přijímáme náročné výzvy. Inovace a investice jsou pro nás důležité a v rámci vesmírných aktivit by to ani jinak nebylo možné,“ přibližuje Tomáš Síkora z vítězné společnosti. Každý nový vesmírný projekt je vlastně inovací, protože se nikdy předtím nerealizoval. Za úspěch firma považuje to, že dodává pro projekty, jako je ARIANE 5, vesmírné mise ExoMars 2016 a 2020. Její subsystémy poletí k Jupiteru, dodala asi jeden a půl milionu dílů pro letadla Airbus.

„Je to skutečně ojedinělá a unikátní firma ve svém podnikání v České republice. Bez nějakých dotací se sami vypracovali a úspěšně podnikatelsky žijí. Velmi jim přeji, ať se ještě více proslaví ve světě,“ zhodnotil člen poroty Martin Pudil z Vodafone Czech Republic.

Stříbrnou pozici obsadila rodinná společnost Gumex, která vyrábí dopravníkové pásy, průmyslové hadice a těsnění. Bronzem se může pyšnit firma 2G vyrábějící bytový textil a matrace.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2017. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Jihomoravském kraji vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Advantage Consulting, která se zabývá personálními službami. „Porota ocenila rovné příležitosti pro všechny, včetně vytvoření přístupného pracovního prostředí pro lidi s postižením. Společnost rovněž aktivně podporuje děti ze znevýhodněných podmínek (hlavně z dětských domovů) a Školu pro výcvik vodících psů. Odpovědně se snaží minimalizovat dopad na životní prostředí cestou recyklace a šetrného využití zdrojů,“ zdůvodnila volbu Adriana Dergam, ředitelka udržitelného podnikání z Vodafone Czech Republic.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2017, Česká spořitelna Živnostník roku 2017 i Vodafone Odpovědná firma roku 2017 se uskuteční 6. prosince na pražském Žofíně.

Vodafone Firma roku 2017 Jihomoravského kraje:

1. Frentech Aerospace s.r.o. – výrobce dílů pro letecký a vesmírný průmysl (Brno)

2. Gumex,spol.s.r.o. – výroba průmyslových hadic a těsnění (Strážnice)

3. 2G-spol. s r.o. – výroba bytového textilu a matrací (Lipov)

Česká spořitelna Živnostník roku 2017 Jihomoravského kraje:

1. Lenka Břoušková – provoz prádelny (Bohdalice)

2. Jan Kaňovský – výroba keramiky (Dubňany)

3. Hana Bačíková – výroba potravinářských produktů (Brno)

Vodafone Odpovědná firma roku 2017 Jihomoravského kraje:

Advantage Consulting, s.r.o. – personalistika, poradenství a audit