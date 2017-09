Brněnská Gauss Algorithmic bude analyzovat data pro rakouskou banku

Brno, 14. září 2017 – Partnerem rakouské Raiffeisen Bank International pro řešení a správu aktiv s využitím analýzy velkých dat a strojového učení se stane brněnská společnost Gauss Algorithmic, člen skupiny Natland Group. Zvítězila v soutěži pro startupy Innovation To Company pořádané Vídeňskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Venionaire Capital. Gauss Algorithmic nabídne mateřské společnosti Raiffeisen Bank inovativní řešení pro B2B a B2C segment a postará se rovněž o analýzu interních dat.

Služby Gauss Algorithmic využije jak mateřský koncern Raiffeisen Bank, tak jeho čtrnáct poboček v zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Pro českého dodavatele jde o významné vítězství i kontrakt, k němuž vedla složitá cesta. „Kvalita ostatních prezentovaných projektů z celé Evropy byla velmi vysoká, všem zúčastněnýmmusíme vyjádřit hluboký respekt. O to více nás těší, že jsme v této konkurenci obstáli a zvítězili,“ říká Jan Janča, generální ředitel Gauss Algorithmic.

Výzvu Innovation to Company k účasti v kategorii Fintech: Asset Management with focus on Big Data Analytics or Machine Learning přijala společnost letos v květnu. Po zevrubném posouzení přihlášek organizátory se v létě dostala do užšího výběru a předstoupila před komisi složenou z profesionálů z oblasti Fintechu a technologických startupů. „Kvalitaostatních prezentovaných projektů z celé Evropy byla velmi vysoká, všem zúčastněnýmmusíme vyjádřit hluboký respekt. O to více nás těší, že jsme v této konkurenci obstáli a zvítězili,“ dodává Jan Janča.

„Analýza Big Data skýtá obrovský potenciál pro další zlepšení našeho podnikání. Ohromila nás práce a zkušenosti společnosti Gauss Algorithmics v regionu střední a východní Evropy, který považujeme za náš domácí trh,“ říká Johann Strobl, generální ředitel Raiffeisen Bank International, jež nedávno získala titul „Nejinovativnější banka ve střední a východní Evropě“. Gauss Algorithmic obdržel od Raiffeisen Bank International kromě kontraktu i inovační bonus za vítězství ve výši 10 000 eur.

Brněnská společnost dostala rovněž „divokou kartu“ pro účast ve finále startupového programu Elevator Lab, jež se uskuteční 20. září a zapojí se do něj celkem pět společností. „Cílem této soutěže je vybrat partnera pro dlouhodobou spolupráci, jemuž umožníme potenciálně pracovat pro našich 14 poboček ve střední a východní Evropě,“ říká Michael Hoellerer, zástupce Raiffeisen Bank International odpovědný za strategii digitalizace společnosti.

Gauss Algorithmic je lídrem v oblasti integrace dat, pokročilé analýzy a výzkumu souvisejícího s daty v regionu střední a východní Evropy. Posláním společnosti je pomáhat firmám činit správná rozhodnutí a vytvářet si konkurenční výhody. Gauss Algorithmic dokáže analyzovat dosavadní činnost systémů, porozumět aktuálnímu stavu a využívá umělé inteligence při predikci budoucích výsledků. Společnost je rovněž certifikovaným partnerem společnosti Cloudera v regionu střední a východní Evropy.

