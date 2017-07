Kentico spojí síly s dánským Ucommerce

Brno, 18. července 2017 – Česká IT společnost Kentico Software navázala úzkou spolupráci s dánskou firmou Ucommerce. Zatímco Kentico vyvíjí řešení pro tvorbu a správu webového obsahu, Ucommerce je jednou ze světově nejoblíbenějších aplikací s pokročilými funkcemi pro oblast online obchodování. Oba dva nástroje běží na platformě .NET od Microsoftu, jsou vyvíjeny v Evropě a úspěšné po celém světě. Brněnské Kentico si od partnerství slibuje nové zákazníky z řad velkých mezinárodních korporací, až dosud totiž nabízela řešení především pro středně velké firmy.

Funkce nástroje Ucommerce budou začleněny do nové verze Kentico 11, která by měla být na trh uvedena v listopadu tohoto roku. „Až doteď jsme software Kentico vyvíjeli jen a pouze interně,“ uvádí Petr Palas, zakladatel a CEO Kentico Software. „Abychom ale naše řešení posunuli zase o krok dál a přitom znovu nevymýšleli něco, co už někdo udělal před námi, rozhodli jsme se náš postoj změnit,“ dodává a vysvětluje proč: „I nástroj Kentico obsahuje funkce pro online obchodování a marketing. Vhodnější jsou ale spíš pro středně velké firmy, velké organizace už mají vyšší nároky a speciální požadavky. Právě pro ně představuje Ucommerce ideální řešení. Proto jsme se rozhodli Kentico o jeho pokročilé funkce obohatit a partnerství uzavřít.“

Zároveň ale Petr Palas ujišťuje, že nové funkce budou sloužit jako volitelný přídavek Kentico CMS a EMS. Ti, kterým stačily původní funkce pro e-commerce nástroje Kentico, je budou moci užívat i nadále a nebudou si muset pokročilé funkce kupovat a instalovat.

„Jsme rádi, že můžeme s Kentico Software spolupracovat. Je to skvělý krok nejen pro obě společnosti, ale také pro zákazníky. Spojením našich nástrojů totiž firmám a marketérům usnadníme práci – obsah i e-shop budou moci spravovat z jednoho místa,“ dodává Søren Spelling Lund, zakladatel a CEO Ucommerce.