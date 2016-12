K EET se přihlásilo přes 39 tisíc podnikatelů, opozdilcům hrozí pokuty

Brno, 8. prosince 2016 – Od 1. prosince začala fungovat elektronická evidence tržeb. Jen během prvního dne restauratéři a hoteliéři do systému odeslali 2,8 milionu účtenek, za čtyři dny provozu už to bylo přes 10 milionů a ve středu 7. prosince evidovalo Generální finanční ředitelství k sedmé hodině ranní přes 16 milionů účtenek. Do EET se zatím připojilo 39 015 podnikatelů.

Podle dřívějších odhadů se první vlna elektronické evidence tržeb dotkla kolem 40 tisíc podnikatelů. Podle Asociace hotelů a restaurací ČR ukončí kvůli EET činnost 15 až 20 procent podnikatelů. Někteří se rozhodli povinnost evidovat tržby ignorovat. Těm, kteří se do systému přihlásí pozdě, hrozí pokuty. „Podnikateli vzniká povinnost zaevidovat tržbu v okamžiku jejího přijetí. To znamená, že restaurace, která měla například od 1. prosince zavřeno a otevře až v příštím roce, nemusí být zatím v systému zaregistrována. Pokud však podnikatel běžně přijímá tržby podléhající evidenci, a přitom je neeviduje, porušuje tím zákon. A za porušení zákona mu hrozí sankce. Za nezasílání datových zpráv o evidované tržbě nebo za nevystavování účtenek hrozí sankce v rozmezí od jedné koruny až do půl milionu. Pokud bude docházet k záměrnému a opakovanému porušování zákona, může sankce dosáhnout právě maximální hranice 500 tisíc korun, v extrémních případech může dojít i k dočasnému uzavření provozovny,“ varovala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Ostrý start elektronické evidence tržeb proběhl téměř bez problémů. Někteří podnikatelé si ale stěžují na nárůst byrokracie a zvýšení nákladů. „Během prvních dní provozu jsme měli menší problémy s připojením na finanční úřad. Poskytovatel si nás nechal až na konec, proto jsme se v jedné restauraci připojovali na modul elektronické evidence tržeb den předem, ve druhé až k 1. prosinci. Po připojení systém fungoval téměř bez problémů. Řadu povinností bylo ale třeba splnit před samotným spuštěním elektronické evidence tržeb. Bylo třeba udělat nový jídelní lístek, zaplatit grafika, překlady a tisk, nutné bylo připravit data do kasy a předat informace o změně v legislativě zaměstnancům – to vše samozřejmě stálo spoustu času a peněz,“ popsal přípravy Tomáš Vobořil, majitel restaurací Podolka a Podolka Karlín. ÂÂ

Podnikatelé mohou jako kompenzaci vzniklých nákladů uplatnit jednorázovou slevu. Podle nich je ale výše slevy nedostatečná a vzniklé náklady nepokryje. „Podnikající fyzické osoby, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby, mohou uplatnit jednorázovou slevou na dani ve výši pět tisíc korun. V souvislosti se zákonem o evidenci tržeb došlo také k 1. prosinci ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 procent s výjimkou alkoholických nápojů,“ popsala Blanka Štarmanová.

Kontroly se zatím neplánují. Finanční správa začne kontrolovat, jak provozovny dodržují elektronickou evidenci tržeb, až po sběru potřebných dat. „V prvních dnech po ostrém startu EET musí být nejdříve sesbírána data z účtenek a vytvořena základna pro jejich další vyhodnocení. Analýza došlých dat a sběr podnětů umožní následně správci daně efektivně a cíleně provádět kontroly přímo v provozovnách,“ uvedla Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství. Podle analýz by měla finanční správa nejprve vytipovat podnikatele, kteří hotovostní tržby vůbec neevidují – ti by tak v hledáčku kontrolorů měli skončit jako první. Po provozovatelích restaurací a hotelů začnou v březnu tržby evidovat maloobchody a velkoobchody. A podnikatelé z této oblasti už se na nástup elektronické evidence připravují. K 5. prosinci si potřebné autentizační údaje vyzvedlo celkem 51 788 podnikatelů.