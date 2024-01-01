Bazén na Ponávce čeká rekonstrukce
Brno, 27. března 2026 - Brněnští radní vybrali zhotovitele na podlimitní veřejnou zakázku Rekonstrukce bazénové vany bazénu Ponávka. Je jím brněnská společnost D - Develop. Rekonstrukce se plánuje v létě a na podzim letošního roku.
Rada města Brna se na zahájení zadávacího řízení shodla letos v únoru. Do určeného termínu byly doručeny dvě nabídky, na základě ekonomické výhodnosti byla vybrána nabídka společnosti D - Develop, spol. s r.o., která činila cca 12,4 milionu Kč.
„Bazén Ponávka má v systému brněnských sportovišť nezaměnitelnou roli. Leží v samotném centru města, mnoha školám slouží pro výuku plavání a pořádají se zde také pravidelné lekce pro seniory. Rekonstrukce bazénového tělesa a výměna části potrubí bazénové technologie umožní, aby sportoviště nadále plnilo svoji funkci,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.
„Realizace zakázky se předpokládá v termínu červen až listopad 2026. Investice bude hrazena z rozpočtu města Brna. Velmi mě těší, že se nám podařilo tuto zakázku odsouhlasit a zhotovitele najít takto rychle. Ponávka je pro obyvatele centra města důležitým místem, ideálním pro kondiční plavání a vhodným i pro imobilní návštěvníky,“ dodal radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...