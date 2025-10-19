Devátý brněnský Open House láká návštěvníky na „město v proudu změn“
Brno, 19. února 2026 - Prohlídky nově otevřeného Clarion Congress Hotelu Brno, vzpomínkové setkání u zaniklé synagogy na Přízově ulici nebo prozkoumání tajů zemského archivu. Tyto a dalších více než 100 zážitků po celém Brně chystají organizátoři a dobrovolníci festivalu architektury a urbanismu Open House Brno, který se uskuteční od pátku do neděle 15.-17. května 2026. Hlavním tématem devátého ročníku je nahlédnutí na město „V proudu změn“. Od letoška začne brněnský festival objevovat i okolní města. Jako první to budou Boskovice, jejichž architektonické perly se veřejnosti otevřou v sobotu 30. května.
„Letos jsme se v programu festivalu zaměřili na dynamiku proměny brněnské metropole. Architekturu můžeme vnímat jako nekončící proces, jako neustálé přetváření, vyjednávání a hledání rovnováhy mezi dědictvím, kontinuitou a inovací. Návštěvníkům představíme celé spektrum přístupů od adaptací historických budov přes nové typy veřejného prostoru až po dočasná a experimentální využití města. Nabídneme náš pohled na zdařilé rekonstrukce, transformace brownfieldů, environmentální strategie, nové formy sdílení prostoru i příběhy míst, která se mění spolu s potřebami svých uživatelů,“ přibližuje náplň devátého ročníku kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová z pořádajícího spolku Kultura & Management.
V tuto chvíli se do programu Open House Brno přihlásilo přes sto lokací, seznam organizátoři uzavřou v průběhu března, kdy zveřejní i termín, od kdy si zájemci budou moct rezervovat prohlídky míst, kde je to nezbytné. Nabídka míst zahrnuje tradiční i nově zapojené instituce, kulturní centra, školy, administrativní budovy, sakrální stavby i příklady současného bydlení, historické interiéry i infrastrukturu nezbytnou pro fungování jihomoravské metropole. „Mezi novinky ročníku patří například Orlovna v Králově Poli, Hasičská zbrojnice v Komíně, nebo Jazzmin Bar v areálu CTP,“ uvádí manažerka festivalu Barbora Mikolášiková.
Letos poprvé se festival rozšíří mimo Brno. „Rád bych zájemce o architekturu pozval na nový program s názvem Open House objevuje…, tentokrát Boskovice. V sobotu 30. května s místními partnery, architektem Petrem Ondráčkem a Muzeem Boskovicka nabídneme návštěvníkům výběr míst, která představí architektonické vrstvy města a jeho současné proměny,” doplňuje mluvčí festivalu Vratislav Vozník.
Festival nabídne také doprovodný program pro odbornou i širokou veřejnost: komentované procházky, debaty, workshopy a komunitní setkání. Důležitou součástí budou upcyclingové a environmentálně zaměřené aktivity, které přiblíží téma změny a udržitelnosti v architektuře i každodenním provozu města.
Festival zároveň spadá do celosvětové rodiny Open House Worldwide, což je síť více než padesáti metropolí napříč kontinenty, v nichž se festivaly architektury pro veřejnost organizují. Pořádané akce každoročně oslovují více než dva miliony lidí po celém světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018.
Foto: Pavel Gurka
