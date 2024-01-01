Brněnská Velká synagoga se po desetiletích dočká důstojné připomínky
Brno, 27. ledna 2026 - Memorandum o projektu trvalého připomenutí Velké synagogy stvrdili podpisem v pátek 23. ledna Jihomoravský kraj, Židovská obec Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno a společnost Brno Property Development. Lokalitu na rohu ulice Přízova a Spálená, kde stávala největší židovská svatyně v Brně, čeká v březnu 2026 rozsáhlý archeologický průzkum. Navazovat na něj budou pietní a kulturní akce nebo instalace poeziomatu.
Velká synagoga byla vystavěna v roce 1855. Působila v ní řada významných rabínů, mimo jiné Baruch Placzek, a objekt byl klíčovým centrem židovského náboženského i společenského života v Brně.
Její existence byla ukončena v březnu 1939. V noci ze 17. na 18. března dorazila k synagoze skupina nacistických ordnerů, kteří ji nejprve vyloupili a poté zapálili. Přivolaní hasiči měli zakázáno požár hasit a směli pouze chránit okolní domy. Po válce se hovořilo o možnosti synagogu znovu postavit či alespoň důstojně připomenout. K tomu však nikdy nedošlo a místo zůstává dodnes nezastavěné.
„Všichni partneři memoranda jsme se rozhodli společně hledat možnosti, jak v prostoru trvale připomenout její zánik jako výraz fatálních projevů antisemitismu a nenávisti,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch František Lukl.
„Na místě zaniklé Velké synagogy na ulici Spálená v současnosti připomíná její existenci pouze reliéf na fasádě přilehlého domu. Teprve nyní, více než 80 let po skončení války, dochází k systémové snaze tento zásadní objekt židovských dějin Brna připomenout,” zmínil Michal Doležel, zastupitel Jihomoravského kraje a předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči.
„Židovská obec vyšla z války existenčně i lidsky zničená. Více než deset tisíc židovských obyvatel města Brna bylo zavražděno v koncentračních táborech. V období holokaustu tak byla židovská komunita nucena prodat pozemek, na kterém byla zničená synagoga původně umístěna. Prodej pozemku nebyl svobodným rozhodnutím, ale nutností, která umožnila obnovu základního náboženského a komunitního života,“ řekl Jáchym Kanarek, předseda Židovské obce Brno. „Dnes, v době znovu narůstajícího antisemitismu, považujeme za důležité se k tomuto místu vrátit a otevřeně pojmenovat jeho příběh.“
V březnu 2026, kdy uplyne smutné výročí od jejího vypálení, bude zahájen archeologický průzkum lokality.
„Cílem je odhalit dochované základy synagogy a získat nové poznatky o její podobě a zániku. Nalezené předměty budou následně vystaveny ve vile Löw-Beer," sdělil Michal Přichystal, ředitel Ústavu archeologické památkové péče Brno.
„Na místě bude trvale instalován také poeziomat s nahrávkami vztahujícími se k historii synagogy,“ doplnil Michal Doležel.
Od března do června bude Centrum židovské kultury ŠTETL působící při Židovské obci Brno pořádat komentované prohlídky na místě výzkumu, aby se veřejnost mohla průběžně seznamovat s jeho postupem i výsledky.
„Velkou synagogu připomene přímo na pozemku, kde stála, také program festivalu židovské kultury ŠTETL FEST, který proběhne v Brně od 26. do
30. srpna 2026. Do Brna přijedou mimo jiné potomci rabína Barucha Placzka z různých kontinentů a bude vydán almanach básní a povídek současných spisovatelů, který připomene život židovské komunity,“ vysvětlila Eva Yildizová, ředitelka festivalu ŠTETL FEST.
V současnosti je jedinou dochovanou a funkční synagogou v Brně funkcionalistická synagoga Agudas Achim, která se nachází na ulici Skořepka.
Zdroj a foto: JMK
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...