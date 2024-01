Brno vyčlení 20 milionů korun na opravu školských zařízení

Brno, 23. ledna 2024 - Brněnští radní souhlasí s vyčleněním 20 milionů korun na opravu střechy základní školy v Cacovické ulici, opravu fasády a říms na školním objektu Rašínova a také na rozšíření kapacity mateřské školy na náměstí Svornosti. Poskytnutí finančních prostředků musí ještě schválit lednové zastupitelstvo.

Oprava střechy na ZŠ J. A. Komenského v Cacovické ulici 6

Hydroizolace ploché střechy nad tělocvičnou je v havarijní stavu. Dochází tak k zatékání dešťové vody do střešního pláště a ke snížení tepelněizolační funkce střechy. Je proto nutné provést kompletní renovaci střešního pláště včetně výměny hydroizolační vrstvy za novou. „Základní školu Cacovická navštěvuje větší počet ukrajinských žáků, a to nejen spádových, ale i z jiných brněnských městských částí, proto je tato realizace v celoměstském zájmu. Finanční částka dva miliony korun pokryje jak zhotovení projektové dokumentace, tak samotnou opravu ploché střechy nad tělocvičnou. Nová střecha bude navíc i pochozí, takže ji bude možné využívat jako terasu,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Oprava fasády a říms na objektu Rašínova 3 patřící ZŠ a MŠ Husova 17

Stav fasády školského objektu nacházejícího se na hlavní tepně mezi Moravským náměstím a náměstím Svobody naproti vstupu do kostela sv. Jakuba je v havarijním stavu. Na objektu je nezbytné opravit uliční fasádu, štíty, římsy a soklové části, včetně doplnění a výměny poškozených klempířských prvků a dveří. Během oprav se počítá i s provedením stratigrafického průzkumu. „S opravami, které provádí Hrušecká stavební společnost, se započalo už v polovině loňského roku. Letos město Brno na opravy uvolní částku devět a půl milionu korun. Veškeré práce by měly být hotové do května letošního roku. Na ulici Rašínova momentálně probíhá také oprava fasády kostela i dalších objektů, takže díky tomu se navíc ulice stane pro návštěvníky Brna velmi atraktivní,“ upřesnila Irena Matonohová.

Rozšíření kapacity MŠ na náměstí Svornosti 8

Aktuálně školka disponuje pěti třídami, centrální kuchyní a zázemím pro zaměstnance. Cílem návrhu je zrušit stávající kuchyni a nahradit ji novou třídou pro 17 až 20 dětí. „Mateřskou školu na náměstí Svornosti navštěvuje třicet tři nespádových dětí z jiných městských částí. S ohledem na tuto skutečnosti je rozšíření kapacity školky v celoměstském zájmu. Nový provoz školky počítá s donáškou jídla ze školní kuchyně, která je v těsné blízkosti mateřské školy. V tuto chvíli je projektová dokumentace odeslána k vyjádření Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje a poté bude postoupena stavebnímu odboru k vydání závazného stanoviska. Cena realizace, včetně technického dozoru, vyjde na osm a půl milionu korun,“ doplnila Irena Matonohová.

