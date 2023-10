Vnitroblok Divadla Radost se zazelená

Brno, 11. října 2023 - Divadlo Radost je od roku 1949 součástí kulturní scény v Brně a na jeho hrách vyrostlo několik generací diváků. Za více než 70 let existence se výrazně proměnilo, ale umístění v zástavbě mezi Bratislavskou a Cejlem zůstává stejné. Zvlášť v teplých měsících se okolní domy a plochy chodníků a silnice rozehřejí a pobyt ve vnitrobloku divadla bez zelených a stínicích prvků přestává být příjemný. To by se ale mohlo vbrzku změnit.

V první půli letošního roku nechal Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna zpracovat Studii ozelenění vnitrobloku Divadla Radost, která měla prověřit možnosti zlepšení zdejších klimatických podmínek, neboť vnitroblok leží v zastavěné části města bez větších ploch zeleně. Teplotní podmínky v létě jsou zde vinou sálání okolních objektů a absence zeleně či stínicích prvků velmi nevyhovující.

Nyní brněnští radní doporučují zastupitelům schválit poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 450 tisíc korun Divadlu Radost na zpracování projektové dokumentace navazující na zmíněnou studii.

„Divadlo Radost je ostrůvkem kultury pro děti v moři betonu, asfaltu a dlažby. Aby se stal zároveň oázou, potřebuje snesitelné klimatické podmínky i v létě – a k těm by měla přispět zeleň. Studie navrhla doplnit vnitroblok divadla o popínavé rostliny na konstrukcích, trvalkové záhony a zelené střechy, vysadit strom a zakrýt venkovní amfiteátr plachtou. Nyní je potřeba udělat další krok a vytvořit projektovou dokumentaci, aby se s proměnou mohlo začít,“ shrnul náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Pokud příspěvek zastupitelstvo schválí, projektová dokumentace bude zpracována v průběhu roku 2024.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage