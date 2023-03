Městské části mohou v soutěži „Náš evropský projekt“ vyhrát celkem 150 tisíc Kč

Brno, 10. března 2023 - Oprava kulturního domu, výstavba koupaliště, nová cyklostezka, vybudování knihovny, rekonstrukce kapličky či záchrana lokálního biotopu – i takto rozdílné projekty mohou nyní obce přihlásit do šestého ročníku soutěže Náš evropský projekt a vyhrát 150 tisíc korun. A vůbec nezáleží na tom, kdy byl projekt dokončen, zda loni nebo před deseti lety. Stačí jediné: aby šlo o projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Stejnou šanci uspět přitom mají všechny projekty bez ohledu na velikost investice.

Cílem soutěže určené pro města, městské části a obce je i letos ocenit zajímavé projekty vzniklé na jejich území díky evropské finanční podpoře. O tom, kdo v soutěži uspěje, rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Tři vítězné obce si rozdělí celkem 150 tisíc Kč na uspořádání obecní slavnosti. Na zástupce vítězných obcí zároveň čeká i dvoudenní studijní cesta do Bruselu.

Soutěž dává příležitost všem zajímavým projektům. Stejnou šanci na úspěch mají projekty velkých měst i těch nejmenších obcí. O vítězích soutěže totiž rozhodnou pouze sympatie veřejnosti. „Pro úspěch v soutěži nezáleží na velikosti obce, nezáleží na tom, kdy byl projekt dokončen, ani na tom, jak velkou částku tvořila dotace z fondů EU. Důležité je jediné: jak se projekt líbí občanům a kolik mu dají hlasů,“ vysvětluje Magdalena Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. „Soutěžní projekt musí být dokončený, podpořený z rozpočtu Evropské unie a jeho zadavatelem či příjemcem dotace musí být město, obec, městská část či jimi zřizovaná organizace. Samo přihlášení projektu do soutěže je snadné a rychlé, stačí vyplnit internetovou přihlášku,” dodává Magdalena Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Obce a města mohou své projekty přihlásit až do 9. dubna pomocí stručného on-line formuláře (zde). Soutěžící projekty budou následně uveřejněny na facebookových stránkách soutěže, kde bude také od 14. dubna do 11. května probíhat hlasování veřejnosti, a to prostřednictvím „lajků“ jednotlivým projektům.

„Jako organizátoři věříme, že soutěž představuje jedinečnou možnost, jak vyzdvihnout libovolný zajímavý projekt s podporou dotace EU, který v minulosti vznikl na území českých měst a obcí. Soutěž zároveň umožňuje posílení místní pospolitosti a hrdosti občanů na svou obec. Právě proto si tři vítězné obce rozdělí 150 tisíc korun na uspořádání obecních slavností,“ uzavírá Pavol Kukučka, vedoucí komunikačního oddělení Zastoupení Evropské komise v ČR.

Do loňského ročníku soutěže bylo přihlášeno 22 projektů obcí, měst a městských částí z celé České republiky. Absolutním vítězem se v roce 2022 stala obec Číměř (okres Třebíč, Kraj Vysočina), která díky příspěvku EU vybudovala v obci venkovní odpočinkovou zónu s herními a naučnými prvky. Druhé místo v soutěži obsadila obec Nišovice (okres Strakonice, Jihočeský kraj), která veřejnost zaujala vybudováním chodníku do sousední Volyně. Na třetím místě se umístily jihomoravské Bratčice s projektem na lepší hospodaření se srážkovými vodami. Speciální cena za nejvíce hlasů v soutěži vloni putovala do Drásova v Jihomoravském kraji za zdařilou rekonstrukci a nástavbu místní základní školy.

Soutěž organizuje Zastoupení Evropské komise v České republice. Partnery soutěže jsou Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a celoevropská síť informačních středisek Europe Direct.