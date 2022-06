V Brně začalo přihlašování zájemců o dostupné družstevní bydlení pro mladé

Brno, 17. června 2022 - V Brně odstartovala možnost hlásit se do projektu Družstevní bydlení pro mladé. Zájemci do 45 let mohou podávat přihlášky a ucházet se tak o byty v pěti lokalitách do 15. září včetně, a to prostřednictvím webových stránek bydleni.brno.cz.

„Jedná se o zásadní okamžik pro mladé rodiny, které hledají dostupné bydlení. Městské družstevní bydlení představuje alternativu k developerské výstavbě. Stavět totiž budou městem založená družstva za nákladové ceny, tedy bez marže, což bude ve výsledku levnější. Pro první tři lokality jsme založili družstva (další budou následovat), do kterých město vloží projekty a zřídí pro ně právo stavby na městských pozemcích. Družstva si vezmou od banky úvěr, přičemž budeme chtít, aby banky úvěrovaly co nejvíce, ideálně 90 % nákladů výstavby, tedy aby družstevníci při vstupu do družstva skládali pouze 10 až 15 % nákladové ceny bytu. To je zásadně méně, než by potřebovali, pokud by žádali o klasickou hypotéku,“ připomněl základní princip náměstek primátorky města Brna Jiří Oliva.

„Družstevní bydlení je totiž primárně pro mladé rodiny, které normálně pracují, ale kvůli brutální drahotě již z výdělku nedosáhnou na svoje bydlení. Po kolaudaci bytových domů tedy zájemci s rezervačními smlouvami vstoupí do družstva a budou mu platit nájemné, ze kterého bude družstvo splácet úvěr bance. Proto je potřeba, aby zájemci měli určitý minimální limit příjmu, tedy aby měli z čeho hradit nájemné,“ uvedl Jiří Oliva.

„Připravujeme družstevní bydlení na 6 místech, v současné době je možné hlásit se na pět z nich: Kamenný vrch (334 bytů), Francouzská (90 bytů), V Aleji (33 bytů), Přízřenice (323 bytů) a Rumiště (225 bytů). Půdorysy, výměry, umístění a předpokládané ceny jednotlivých bytů jsou již zveřejněny na našem webu o obecním bydlení bydleni.brno.cz. Přihlašovat se lze i na více než jednu lokalitu naráz, dokonce i na všechny. Pořadí, v jakém si budou moci zájemci v daném místě vybírat konkrétní byty, bude určeno transparentním losováním pro každou lokalitu zvlášť. Podle schválených pravidel budou mít přednost lidé s trvalým bydlištěm v Brně a s dětmi. Následně budou moci zájemci s družstvy uzavírat rezervační smlouvy na konkrétní byty, na jejichž základě po dokončení výstavby vstoupí do družstva,“ upozornil Jiří Oliva.

„Vždy říkám, že chci, aby tohle nebyla jednorázová akce, ale pouhý začátek na dlouhé cestě průběžné, nekončící výstavby dostupného bydlení jako třeba ve Vídni. Pro nové zájemce jsme zvedli věkovou hranici z původních 36 let na 45 let, protože už nejen mladí mají problém dosáhnout na bydlení. A jak se budou budovat další lokality a bytů začne být dostatek, chtěl bych v budoucnu věkovou hranici zrušit. Zatím je ale potřeba předně pomoci těm nejohroženějším,“ doplnil Jiří Oliva.

Všechny potřebné informace jsou zveřejněny na webu bydleni.brno.cz, kde je i přihlašovací formulář. Na magistrátu i radnicích městských částí je k dispozici informační brožura. Ve dnech 19. července a 30. srpna proběhne vždy v 17 hodin ve Sněmovním sále na Nové radnici na Dominikánském náměstí informativní prezentace. Účastnit se jí může každý zájemce, registrace či rezervace není nutná.

Zdroj: Tiskové středisko MMB