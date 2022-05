Brno navyšuje počet družstevních bytů Na Kaménkách

Brno, 19. května 2022 - Brněnští radní schválili aktualizaci připravovaného projektu bydlení Na Kaménkách v Černovicích, podle níž by nově většina vybudovaných domů měla mít charakter družstevního bydlení.

„Černovická lokalita Na Kaménkách patří k jedné z rozvojových lokalit, tedy k nezastavěným územím, kde plánujeme vybudovat nové domy pro stovky lidí. Vzhledem k tomu, že dnes jsme změnili charakter připravovaných bytů na družstevní, bude se jednat převážně o mladé páry nebo rodiny s menšími dětmi. Na rozvoji této lokality spolupracujeme se společností IMOS, která vlastní část pozemků. Podle studie, kterou jsme si nechali zpracovat, by tu mohlo vzniknout až 1 900 bytů, z toho až 1 200 na městských pozemcích. V této fázi se chystáme k vybudování 600 družstevních bytů, které by měly být hotové v roce 2028,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náměstek primátorky Jiří Oliva, který má agendu bydlení v gesci a který navrhl zvýšení počtu družstevních bytů v lokalitě Na Kaménkách, uvedl: „Na Kaménkách v Černovicích je šestá z lokalit pro dostupné družstevní bydlení a jediná, ve které zatím nemůžeme projektovat, a to zejména z důvodu potřeby změnit územní plán v této oblasti. V podstatě se nám podařilo vyřešit otázku budoucího odkanalizování, bohužel se zatím magistrátní majetkový odbor významněji nepohnul při výkupech tamějších pozemků od soukromníků. Nicméně jedná se o největší rozvojovou lokalitu s podstatnými majetky města Brna, ve které v budoucnu vzniknou tisíce bytů. Jsem rád, že jsme dnes jednak téměř zdvojnásobili plánovaný počet družstevních bytů, jednak jsme rozhodli o tom, že 500 bytů zařadíme do programu výstavby dostupného bydlení ve spolupráci se soukromým sektorem. Vedle Západní brány to bude hlavní lokalita, pro kterou budeme vybírat v koncesním řízení partnera.“

Vizualizace: ateliér Kuba & Pilař architekti, vítěz urbanistické jednofázové užší projektové soutěže o návrh lokality, vyhlášené v roce 2017