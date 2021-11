Rekonstrukce budovy za 85 milionů zkvalitní prostor divadla i kina Scala

Brno, 30. listopadu 2021 - Investiční záměr na rekonstrukci budovy na Jakubském náměstí, ve které sídlí Divadlo Bolka Polívky a kino Scala, dnes schválili brněnští radní. Investice zahrnuje mimo jiné modernizaci obou provozů, statické zajištění prostor, zvednutí hlediště v divadle, nové technologie jeviště divadla, hlukovou izolaci stropu a novou vzduchotechniku. Na rekonstrukci budovy vymezí město 85 081 000 korun.

„Budova na Jakubském náměstí 5, kde má svůj provoz divadlo a kino, neprošla zásadní stavební změnou od 70. let minulého století. Lze zde tedy najít závady různého charakteru a její stav neodpovídá požadovaným standardům. Některé nedostatky objektu navíc narušují jeho statiku. Současní uživatelé budovy chtějí své provozy vylepšit či upravit, což za aktuálního stavu lze jen obtížně. Investice do zlepšení stavebně technického stavu budovy a modernizace provozů je tedy více než nutná,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Součástí investice je řešení statického zajištění podlah, vytvoření nové elevace hlediště v divadle, modernizace interiéru, nová jevištní technologie divadla, hluková izolace stropu, rekonstrukce rozvodů technických sítí a doplnění chybějící vzduchotechniky. „Předpokládané stavební úpravy si vyžádají přerušení provozu a uzavření prostor divadla a kina na nezbytně dlouhou dobu, které bude předem dohodnuto s oběma nájemci těchto prostor,“ konstatovala Markéta Vaňková.

Investice byla zařazena do rozpočtu, z něhož bylo v minulosti čerpáno na rekonstrukci střechy této budovy. Celkové náklady jsou odhadovány na 85 milionů korun. Hotovo by mělo být do roku 2026.