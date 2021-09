Kraj plánuje zřízení nového gymnázia v Brně

Brno, 23. září 2021 - V jihomoravské metropoli má vzniknout nové gymnázium. Záměr vybudovat nové gymnázium v Brně oznámil ve středu 22. září náměstek hejtmana Jiří Nantl. Vzniknout by mohlo už do konce volebního období v roce 2024.

„Potřebujeme v Brně nové gymnázium, protože studijních míst je zde v poměru k počtu žáků méně než v jiných částech kraje. Z hlediska investičních záměrů v jihomoravském školství je to pro mě priorita číslo jedna. Nové gymnázium nabídne přírodovědnou profilaci, což navazuje na zaměření brněnských univerzit a inovativního byznysu v našem kraji,“ řekl na tiskovém brífinku Jiří Nantl – náměstek hejtmana pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu.

Nové gymnázium by mělo vzniknout rozšířením Střední průmyslové školy chemické v Brně v objektu v Pionýrké ulici, který bude pro tento účel rekonstruován a nabídne všeobecné vzdělávání ve čtyřleté formě. Gymnázium má mít kapacitu maximálně pěti tříd v každém ročníku, takže celkově by škola pojímala 20 tříd. Příslušný investiční projekt je již zařazen na čele seznamu projektů škol zřizovaných Jihomoravským krajem do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a vedení kraje připravuje návrh závazku financování k dokrytí celkových nákladů projektu v budoucích rozpočtových obdobích kraje, což podléhá schválení zastupitelstvem. Celkové očekávané náklady projektu jsou minimálně 230 milionů korun.

„Vnímáme potřebu posílit kapacitu gymnaziálního vzdělávání Brně, kde poptávka vysoce převyšuje současnou nabídku, a dokonce i řada talentovaných dětí tak na tuto studijní cestu nedosáhne,“ uvedl k záměru hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

O koncepci připravovaného gymnázia jednala dne 22. září 2021 v prostorách jihomoravského krajského úřadu odborná konference, které se aktivně zúčastnili vrcholní představitelé brněnských univerzit, přední osobnosti středního školství i praxe a zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Public relations Archeologem, bryologem i zoologem. Září v MZM pro děti i dospělé. Noc netopýrů na Starém zámku v Jevišovicích aneb Věděli jste, že podkroví Starého zámku v Jevišovicích obývá kolonie netopýrů velkých? Poznejte jejich skrytý způsob života na Noci netopýrů. Ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě Vám představíme netopýry z mnoha pohledů – pomocí videoprojekce, přednáškou a při troše štěstí (dole u řeky) i přímým kontaktem. Bohatý program pro děti i dospělé zahrnuje nevšední zážitky, noční výpravu, netopýří hru a mnohem víc. Celý článek...