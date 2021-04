Na Křenové vznikne 12 bezbariérových a sociálních bytů

Brno, 30. dubna 2021 – Město zrekonstruuje dům na Křenové 47. Dnes neobývaný dům bude opraven a nastaven o dvě patra. „Dům na Křenové 47 je ve špatném technickém stavu a delší dobu neobývaný. Díky rekonstrukci bude opraven a zároveň bude přistavena nástavba. Dojde tak k navýšení počtu bytů v domě z 5 na 12. Ty budou následně určeny jako bezbariérové a sociální. Využijí je především jednotlivci, senioři nebo malé rodiny. Vybraný zhotovitel opraví dům za cca 26 milionů korun bez DPH,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po uplynutí zákonných lhůt bude se zhotovitelem podepsána smlouva a předáno staveniště. „Cílem projektu je vybudovat 12 malometrážních bytových jednotek o dispozicích 1+kk a 2+kk, z nichž 8 bude bezbariérových a 4 byty budou pronajímány jako sociální se službou. V domě bude také zřízen výtah pro bezbariérový přístup do bytů. V přízemí uliční části budou k dispozici dva komerční nebytové prostory. Počítáme s tím, že by samotné stavební práce mohly začít v červnu letošního roku. Hotovo by mělo být za 20 měsíců, tedy přibližně na přelomu let 2022 a 2023. Jsem také moc rád, že se podařilo vysoutěžit cenu stavby o zhruba čtyři miliony nižší, než byla předpokládaná cena,“ přiblížil náměstek pro bytovou oblast Jiří Oliva.

Projekt bude financován z Fondu bytové výstavby, město také zažádalo o dotaci. „Na zajištění 4 sociálních bytů se sociální podporou žádáme o dotaci z ITI, ta by měla činit 4,093 milionu korun,“ uvedl náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.