Na výstavišti vyrostla za pouhých pět dní záložní nemocnice s 300 lůžky

Brno, 31. října 2020 – Nakonec pět dní namísto plánovaných sedmi trvala stavba záložní nemocnice v pavilonu G2 na brněnském výstavišti. Technicky kompletně připravené prostory v pátek 30. října primátorka města Brna Markéta Vaňková předala zástupcům Fakultní nemocnice Brno. Ta zajistí potřebné zdravotnické vybavení a materiál, postará se také o samotný provoz.

„Práce začaly v pondělí ráno, a přestože se projekt modifikoval, podařilo se zvládnout celou stavbu o dva dny rychleji, než bylo plánováno,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila, že „největší změnu přineslo rozhodnutí využívat elektricky ovládaná polohovací lůžka, což si vyžádalo rozšíření a posílení elektroinstalace“. Okruhy, které zajišťují provoz zdravotnických přístrojů, jsou navíc zálohovány. Celkem 40 lůžek je také vybaveno kyslíkovými lahvemi.

Stavbu nemocnice financovalo město a zajistily ji na základě koncernového pokynu schváleného Radou města Brna a podepsaného primátorkou Veletrhy Brno. „Jsme rádi, že jako společensky odpovědná firma můžeme přispět k řešení pandemické situace. Nicméně doufám, že se v tomto případě pavilon lidmi nezaplní,“ vyjádřil naději Jiří Kuliš, generální ředitel této městské společnosti.

V rámci stavby vzniklo v Pavilonu G2 z výstavního panelového systému 151 kójí pro 302 lůžek. Volba pevných přepážek přinese vyšší vizuální i hlukový komfort. Prostor je rozdělen do 13 dílčích sekcí s kapacitou od 20 do 28 lůžek, barevné odlišení do 3 sektorů napomůže orientaci při rozdělení pacientů dle medicínských parametrů. Nemocnice je vybavena třemi centry pro obsluhu pacientů, připravenými pro postupné naplňování kapacity. V hale bude kompletně využito stávající sociální zázemí, nadto je dovybavena sprchovými kontejnery. Z vnitřních prostor také budou přístupná kontejnerová WC. Zázemí pro personál a skladovací prostory vzniklo pod věžemi G a G4, v sousedním pavilonu G1 proběhne montáž lůžek, která budou následně převezena. Vjezd k záložní nemocnici bude přes 10. bránu, vstup pro pěší přes služební vstup BVV u Kongresového centra. Prostor provizorní nemocnice bude oplocen a střežen.

Plánovaný termín zahájení provozu se oproti předpokladům nemění. „I díky získané časové rezervě je naprosto reálné, že můžeme v případě potřeby začít přijímat první pacienty 9. listopadu, tedy v době, kdy se předpokládá kulminace počtu lidí s nemocí covid-19,“ doplnil informace zdravotnický náměstek FN Brno Ondřej Ludka, který dnes od primátorky prostory spolu s ředitelem Jaroslavem Štěrbou přebíral.

„Protože se očekává, že část lékařů působících v záložní nemocnici bude mimobrněnských či ze zahraničí, jsme připraveni v rámci spolupráce s fakultní nemocnicí, která bude zajišťovat provoz areálu, jim zajistit ubytování v sousedním kongresovém hotelu, který byl ještě nedávno ve vlastnictví Veletrhů Brno,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

Foto: archív MMB