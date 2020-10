Sledujte horká témata návrhu nového územního plánu Brna online

Brno, 26. října 2020 – Zapojte se do navrhování města online. Zjistěte, jaká témata zajímala Brňanky a Brňany při projednávání návrhu nového územního plánu. Kancelář architekta města Brna připravila sedm seminářů a kulatých stolů. Diskutovat o horkých tématech bude s odborníky, zástupci města, městských částí nebo občanských spolků. Veřejnost bude moci všechny diskuze sledovat na internetu. Záznamy bude KAM zveřejnovat každý týden od 26. října do 26. listopadu na sociálních sítích a na webové stránce kambrno.cz/uzemniplan

„Chceme podrobně představit a prodiskutovat témata, na která se nás lidé nejčastěji ptali při projednávání návrhu nového územního plánu. Původně jsme tyto akce plánovali pro veřejnost jako součást výstavy 381 346 územních plánovačů v brněnském Urban centru. Vzhledem k aktuální situaci přesouváme všechny akce do virtuálního prostoru. Z každé diskuze pořídíme záznam, lidé se tak k videím mohou kdykoliv vracet,“ vysvětlil ředitel KAM Michal Sedláček.

Seriál odstartuje kulatý stůl na téma budoucnosti cyklistické dopravy v Brně. Hosté budou připojeni online. Záznam KAM zveřejní v pondělí 26. října v 17 hodin. „Pozvali jsme projektanty, kteří se tématu dlouhodobě věnují, i zástupce magistrátu a občanských spolků. Budeme diskutovat, co všechno může udělat nový územní plán pro cyklisty a co naopak musí udělat podrobnější dokumentace. Naší snahou je také najít odpověď na otázku, jakým způsobem mají být cyklisté vedeni městem, aby byl provoz všech druhů dopravy co nejplynulejší a nejbezpečnější,“ doplnil dopravní specialista KAM Martin Všetečka.

Brno má nejstarší územní plán v České republice. Brněnský veterán má už šestadvacet let. Na konci roku 2022 mu navíc podle zákona vyprší platnost. Brno proto usilovně pracuje na přípravě nového územního plánu. Kancelář městského architekta převzala rozpracovaný návrh před dvěma lety. Dokončila ho podle pokynů, kterých bylo přes dva tisíce. Projednání s veřejností se konalo na jaře letošního roku. K návrhu dorazilo přes 8 200 podání, což je dohromady okolo 36 tisíc jednotlivých námitek a připomínek. Nyní je potřeba všechny vypořádat a upravit návrh k opakovanému veřejnému projednání, které se bude konat v příštím roce.

„Když jsme před dvěma lety dostali za úkol dokončit návrh nového územního plánu, věděli jsme, že to nebude lehký úkol. V každém velkém městě jsou zastoupeny často protichůdné zájmy – města, městských částí, kraje, investorů, developerů, občanských sdružení a občanů. Nejtěžší je najít dohodu na řešení, které je nejlepší z hlediska města jako celku, a přitom přijatelné i pro skupiny hájící své zájmy,“ vysvětlil Sedláček.

Nový územní plán má Brnu přinést mimo jiné nové plochy pro výstavbu bydlení a smíšených čtvrtí v širším centru města, zejména na území bývalých průmyslových areálů, tzv. brownfieldů. Poprvé přinese také jasnou regulaci výšek budov pro novou výstavbu.

Semináře jsou součástí výstavy 381 346 územních plánovačů v brněnském Urban centru u Staré radnice. Výstava bude znovu otevřena po ukončení nouzového stavu. KAM plánuje prodloužení výstavy do konce roku. Představí veřejnosti také nový seriál populárně-naučných videí o brněnském územním plánu.