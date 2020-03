Trikaya kolauduje 157 bytů, koronavirus komplikuje jejich předání majitelům

Brno, 22. března 2020 - Brněnská stavební společnost Trikaya zkolaudovala 19. března domy druhé etapy projektu Ponavia rezidence se 110 byty. V dubnu pak kolaudaci čeká ještě projekt bytových domů Neumanka se 47 byty. Z celkových 157 jednotek jich ale k prodeji zbývá už jen sedm a dva rodinné řadové domy, ostatní jsou beznadějně vyprodané. Vysoká poptávka po kvalitním bydlení v Brně trvá, ale dokončování staveb a následné stěhování v současné době komplikuje pandemie koronaviru.

Ve čtvrti Královo Pole v Brně včera společnost Trikaya zkolaudovala druhou etapu projektu Ponavia rezidence. Nachází se pět minut pěší chůze od Lužáneckého parku a už nyní je téměř vyprodaný. „V nabídce zbývají v Ponavia rezidenci II poslední dva townhousy s plochou přes 200 metrů čtverečních, terasou a zahrádkou, ale i ty se podle naší zkušenosti brzo prodají. Je vidět, že v centru Brna je po kvalitním bydlení stále velký hlad,“ popisuje František Šudřich, obchodní ředitel společnosti. Stavebnictví ale zásadně ovlivňuje pandemie koronaviru. Kvůli té se omezil například i provoz úřadů a do poslední chvíle nebylo jasné, zda naplánovaná kolaudace proběhne.

„Na kolaudaci jsme museli omezit počet zúčastněných osob a přistoupit k dalším opatřením pro zajištění bezpečí prohlídky. Velký dík ale patří stavebnímu úřadu, že dodržel smluvený termín a kolaudace se mohla konat podle plánu,“ říká Alexej Veselý, výkonný ředitel společnosti.

Dalších 47 rodin by mělo v letošním roce najít nové bydlení také v sousedství Masarykovy čtvrti a v těsné blízkosti Wilsonova lesa. V polovině dubna totiž čeká kolaudace i komplex bytových domů Neumanka, kde by dle plánu měly být byty pro své majitele k nastěhování už letos v červnu. „Většina bytů v Neumance je už prodaná. Na zájemce čekají už jen dva dvoupokojové byty, tři třípokojové a dva byty dispozice 4+kk. Jejich cena je od šesti do 12 milionů korun a zájemci si mohou vybrat buď standardizovaný byt, nebo již kompletně vybavený nábytkem od interiérové architektky,“ popisuje František Šudřich. Stavba získala v loňském roce ocenění v soutěži Realitní projekt roku 2019 a je ceněná zejména za své šikovné skrytí do svažujícího se terénu a respektování sousedních staveb.

Pandemie koronaviru komplikuje nejen formální náležitosti dokončování staveb, ale připravit se kvůli ní je potřeba i na pozdější předávku nových bytů majitelům. „Vzhledem k aktuální situaci, k nařízením vlády a bezpečnostním opatřením jsme pozastavili prohlídky bytů. Hledáme řešení, jak kontroly bytů realizovat prostřednictvím profesionálních inspekčních firem, tak, aby se prohlídky nemuseli účastnit klienti osobně. Pevně věříme, že tato opatření všichni kupující pochopí, a že se do svých nových domovů nastěhují co nejdříve. Jsme s nimi v kontaktu a zatím jsme všechny situace vyřešili bez komplikací,“ doplňuje Alexej Veselý.

I v současné době poptávka po nových bytech stále převyšuje nabídku. Zájemce o nové bydlení tak může potěšit zpráva, že na Neumanku a Ponavia rezidence II plynule naváže výstavba třetí etapy Ponavia rezidence. V ní by měl předprodej bytů odstartovat ve třetím čtvrtletí letošního roku. Stejně jako předchozí projekty, i etapa Ponavia rezidence III se vyznačuje vysokým standardem vybavení, bude energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí. K tomu se v únoru společnost Trikaya spolu s dalšími firmami zavázala Magistrátu města Brna podpisem memoranda o ekologické udržitelnosti.

„Při stavbě používáme vápenopískové cihly Kalksandstein pouze z přírodních materiálů, které se společně s trojitými plastovými okny starají o nízkou spotřebu energie. Navíc výborně izolují hluk,“ vysvětlujeAlexej Veselý a dodává: „Všechny naše stavby se také snažíme citlivě zasadit do okolní zástavby. Architekti pracují s filozofií nestavět jednotlivé stavby, ale pomáhat budovat město pro hodnotný život. Věříme totiž, že bydlení neslouží pouze pro přespání, ale že je základem kvalitního života rodiny.“