SAKO bude svážet odpad i o Vánocích

Brno, 6. prosince 2019 – Vánoční svátky znamenají pro popeláře každoročně vyšší množství odpadu z domácností. Naplněné popelnice je potřeba průběžně vyvážet, tak aby město zůstávalo pro sváteční procházky uklizené a vzhledné. „Svozové posádky sbírají odpad během vánočních svátků každý den. Požadujeme, aby bylo město Brno perfektně čisté, takže naši popeláři jezdí na Štědrý den, i 1. a 2. svátek vánoční,“ uvedl Filip Leder, předseda představenstva městské odpadářské společnosti SAKO.

Během vánočních svátků je pravidelně zaznamenáno zvýšené množství odpadů, především obalů od potravin a dárků, po štědrém dni se plní žluté kontejnery na plasty a modré na papír. Vyšší je i množství skla a lahví od nápojů. „Vycházíme vstříc občanům, kteří potřebují po Štědrém dni odevzdat větší objem odpadů, aby mohli využít všech 37 sběrných středisek v Brně, která zůstávají otevřená,“ dodává Filip Leder.

Pravidelný odvoz směsného a tříděného odpadu tedy bude probíhat i během vánočních a novoročních svátků, a to podle běžného harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový rok, 1. ledna, to je ve středu, kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude proveden hned následujícího dne, tedy ve čtvrtek 2. ledna a stejným způsobem se přesune čtvrteční svoz na pátek 3. ledna a páteční na sobotu 4. ledna. Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Všechna střediska budou pracovat podle běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, na Silvestra a na Nový rok, tedy 24. až 26. prosince, 31. prosince a 1. ledna.

A jak s vánočními stromečky? Občané města Brna mají hned několik možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromky ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic, to platí pro stromky do průměru kmene 5 cm. Větší stromky, pokud je průměr kmene větší než 5 cm, by měli občané rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít k poškození lisovacího zařízení na vozidle.