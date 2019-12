Na Holedné nad Jundrovem vyroste 34 metrů vysoká rozhledna

Brno, 3. prosince 2019 – Bronzový projekt z prvního ročníku Dáme na vás, rozhledna Holedná, je o krok blíže realizaci. Z participativního rozpočtu byla nakonec uhrazena jen projektová dokumentace. Bližší průzkum totiž ukázal, že původní návrh rozhledny je potřeba změnit tak, aby z ní byl dobrý výhled a mohla sloužit svému účelu. Samotnou realizaci se vedení města rozhodlo zafinancovat z jiných zdrojů.

Rozhledna vyroste na vyvýšené části severovýchodního úbočí kopce Holedná nad městskou částí Brno-Jundrov. Původní návrh počítal s cca 20metrovou rozhlednou ze dřeva. Vzhledem k výšce okolní vegetace však bylo potřeba tyto parametry upravit: rozhlednu vystavět alespoň do výšky 25–30 m a pro konstrukci zvolit spíše kov.

„Náklady by z uvedených důvodů překročily limit stanovený participativním rozpočtem. Protože si ale mezitím myšlenka rozhledny v Holedné získala veřejnost, rozhodli jsme se její stavbu pojmout jako samostatný projekt, který zrealizuje město. V rámci participativního rozpočtu byla zpracována projektová dokumentace a celý nápad jsme dovedli až k vydanému stavebnímu povolení,“ uvedl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný.

Podobu rozhledně nakonec dal ateliér TJ Architekti. Nadzemní část rozhledny bude měřit 35,5 m, vyhlídková plošina se bude nacházet v 34 metrech.

Realizaci stavby mají na starosti Lesy města Brna. Radní doporučili zastupitelům schválit této městské společnosti dotaci ve výši 8 milionů korun. „Lesy města Brna teď vypíší výběrové řízení, zhotovitele bychom chtěli mít do konce ledna. Stavět se pak začne, jak počasí dovolí, a do konce příštího roku už by rozhledna měla přivítat první návštěvníky,“ nastínil první náměstek primátorky Petr Hladík.