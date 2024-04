Na Otevřenou zahradu naváže Otevřený les

Brno, 26. dubna 2024 - Brněnští radní odsouhlasili vyčlenění finančních prostředků na projekt nového parku a výpůjčku částí pozemku parcelní číslo 718/1 a 721 v k. ú. Město Brno od Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, aby mohl být realizován celý projekt Otevřeného lesa navazující na již vybudovanou Otevřenou zahradu, kterou spravuje Nadace Partnerství. Výpůjčka bude uzavřena na dobu 30 let s možností prodloužení.

„V současné době jsou pozemky neudržované, poskytují prostor pro lidi bez domova. Jedná se o jednu z posledních částí parku Špilberk, která není upravena pro veřejnost. Dokončení této lokality by propojilo Otevřenou zahradu s parkem Špilberk, návštěvníkům by poskytlo nový prostor v kvalitě lesoparku a také by odlehčilo přetíženému provozu Otevřené zahrady,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Filip Chvátal.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna v roce 2022 nechal zpracovat studii území, které navazuje na Otevřenou zahradu Nadace Partnerství. Z návrhů zpracovaných formou soutěže byl vybrán koncept Otevřeného lesa od Ing. Víta Ondráčka z projekční kanceláře Arbodesign. Poté nechala Nadace Partnerství dopracovat projektovou dokumentaci na severní část území, kterou na své náklady přetvoří a následně bude užívat.

„Aby mohl být realizován celý projekt Otevřeného lesa, rozhodli jsme se na zpracování projektové dokumentace jižní části vyčlenit částku 351 000 korun. Finanční příspěvek musí ještě schválit zastupitelstvo,“ dodal Filip Chvátal.

