Lidé z okolí Brna se stále více zapojují do péče o lesy

Brno, 29. srpna 2022 - Lidé z okolí Brna se stále častěji zapojují do péče o les, který kolem nich roste. Sbírají klestí, staví oplocenky, které chrání mladé stromky před zvěří, sází stromy a podobně. Začínají si uvědomovat, jak je lesnická práce náročná a lesa si více váží. Vnímají také jeho dlouhověkost, protože většina zasazených stromků svoje zakladatele přežije.

Lesy Mendelovy univerzity v Brně se rozprostírají na sever od Brna a díky své druhové pestrosti odolávají lépe dopadům klimatické změny. Přesto v nich lesníci musí dělat pěstební zásahy, které řada místních nechápala. Proto se lesníci před lety rozhodli více zapojit i místní. „Ti pak chápou funkce lesa, náročnost pěstebních činností a přírody si ve výsledku více váží,“ říká ředitel školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška.

Čím dál populárnější a vyhledávanější je dlouhodobý program „Náš pestrý les“. Zapojilo se do něho už několik základních škol (Vranov, Jedovnice, Ostrov u Macochy), skupina občanů Útěchova nebo soukromá firma se svými zaměstnanci. „Po přidělení kousku lesa o rozloze cca 0,2 ha, si jej zájemci vyčistí od klestu, postaví si oplocenku kvůli ochraně proti zvěři. Následně proběhne většinou na podzim vlastní výsadba, v létě dalšího roku lidé odstraní buřeň ošlapáváním nebo vystřihováním. Znovu na podzim sadbu vylepšujeme vysazením nových sazenic namísto těch, které se neujaly,“ uvedla lesní pedagožka ŠLP Křtiny Petra Packová.

To vše se děje opakovaně po dobu sedmi let do tzv. zajištění kultury, což je stav, kdy mladé stromky odrostou vlivu buřeně a zvěře. „Od té chvíle jsou lidé se svým lesem navždy spjati, neboť průměrný věk lesa 100 let přesáhne je i jejich potomky. U toho projektu vnímáme jako klíčový aspekt právě tu dlouhodobost, kdy každý může vidět, zda to, co vysadil, roste či nikoliv a jak rychle. Zažijí náročnost prací v lesnictví,“ uvedla Packová.

Druhý nejčastěji využívaný projekt je patronát rozsáhlé sítě studánek a památníků v rámci tzv. Lesnického Slavína. „Hlásí se nám doslova celé firmy, rodiny, přátelé nebo i senioři, kteří si dané místo například pamatují z dob svého dětství. Jedná se o běžnou údržbu, odklizení spadaného listí, větví, posbírání odpadků, ale právě u firem se setkáme i s náročnějšími požadavky, sami chtějí dát novou lavičku, upravit celý palouk, který na studánku navazuje, či upravit nádrž pod studánkou nebo dokonce spolufinancovat dohledání pramene a uvedení studánky opět do chodu, zvláště tam, kde se voda z důvodu dlouhodobého sucha ztratila. Studánek máme několik desítek a jejich údržba je velmi náročná, proto jsme rádi za jakoukoliv pomoc,“ dodala Packová.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Zdroj a foto: MENDELU