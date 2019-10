Na Gorkého přibudou parkovací místa a stromy

Brno, 17. října 2019 – Podoba ulice Gorkého se oproti původním plánům trochu změní. Zástupci magistrátu, Brněnských vodáren a kanalizací, zhotovitele stavby i občanů se totiž sešli na schůzce, kde jednali o možnosti úprav ulice. Stranám se podařilo dohodnout kompromisní řešení, které reaguje na petici obyvatel této ulice a několik místních šetření.

Petice občanů požadovala zejména úpravu parkovacích stání na ulici Gorkého z kolmých na šikmá, více zeleně, neosazovat lavičky v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Jiráskova a Úvoz, jiný druh vysazovaných stromů nebo změnu organizace dopravy.

„Jsem velmi rád, že se všechny dotčené strany sešly a konstruktivně diskutovaly o možnostech řešení. Kolmá parkovací místa po dohodě se zástupci místních obyvatel nakonec zůstanou zachována, a to i z bezpečnostních důvodů. Počet nově vysázených stromů bychom chtěli navýšit až o 14. Ty bychom umístili do zálivu v chodníku, čímž by vznikl prostor pro asi 4 nová parkovací místa. Lavičky, které si občané nepřejí v úseku Gorkého mezi křížením s Úvozem a Jiráskovou, nakonec nebudeme umisťovat. Protože už jsou ale objednané, využijí se v náhradních místech, která zatím nejsou určená. Projektant nyní prověří technologickou stránku návrhu a bude se zabývat také možností úpravy režimu jednosměrného provozu,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Jaké stromy se nakonec v ulici vysadí, zatím není jasné. Uvažuje se o javorech, neplodících třešních nebo jejich vhodné kombinaci. Detaily plánovaných úprav se budou ještě upřesňovat na navazujících jednáních. Město i zhotovitel dělají všechno pro to, aby se změnou v projektu celá stavba na Gorkého ulici zbytečně neprodlužovala a aby ulice mohla obyvatelům i návštěvníkům plnohodnotně sloužit co nejdříve.