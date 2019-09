Město připravuje v Holáskách výstavbu desítek bytů pro mladé

Brno, 26. září 2019 – Čtyřicet až padesát družstevních a startovacích bytů plánuje město postavit v holásecké lokalitě V Aleji. Momentálně zde probíhá schvalování regulačního plánu, jehož hranice už navrhovaná výstavba respektuje. Brněnští radní záměr výstavby schválili a akci zařadili do závazného plánu kapitálových výdajů města.

Na pozemku, který vlastní město a aktuálně je prázdný, by mohl vyrůst bytový dům se třemi nadzemními podlažími. „V části prvního podlaží by byly komerční prostory, zbytek budovy by vyplnily byty o velikosti 2+kk, 3+kk a 4+kk. Tyto byty by byly určeny pro mladé lidi, ať už v režimu družstevních, nebo startovacích bytů,“ popsal náměstek primátorky pro bydlení a správu majetku Oliver Pospíšil. Celkové náklady se předpokládají ve výši 150 milionů korun, hotovo by podle harmonogramu mělo být v roce 2023.

Lokalita V Aleji navazuje na lokalitu K Jezerům–Výmlatiště, kde město ve spolupráci se soukromým investorem buduje domov pro seniory, mateřskou školu a rodinné bydlení. Díky tomu už je vyřešena technická infrastruktura, která bude využita i pro navrhovanou výstavbu bytového domu V Aleji.

Pokud vše půjde podle plánu, chtělo by město získat stavební povolení a vybrat zhotovitele v roce 2021 a do konce roku 2022 stavbu dokončit. První obyvatelé by se tak mohli zabydlet už začátkem roku 2023.