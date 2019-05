Brňané mohou získat peníze na zelené střechy i zachytávání dešťovky

Brno, 2. května 2019 – Brněnští radní schválili dva nové dotační programy na podporu vytváření zelených střech a na podporu využití srážkové vody. Tyto programy reagují na soudobé změny klimatu, na poptávku Brňanů a na současné trendy v oblasti ochrany životního prostředí. Doplní již existující dotační program na podporu oživování zeleně ve vnitroblocích v Brně.

Podpora v této oblasti má pozitivní dopad na zvyšování sídelní zeleně a tím i pobytového komfortu občanů a je rovněž v souladu s opatřeními města Brna, která cílí na snižování produkce CO 2 .

„Voda, která po dešti odteče do kanálu, je promarněná příležitost. Vodohospodáři a ekologové se snaží pozdržet a zpomalit vodu v přírodě, aby měla čas se vsáknout. To je jedna z možností ochrany životního prostředí, celospolečenská. Společnost se ale skládá z jednotlivců a i ti mohou pro životní prostředí něco udělat, byť by to byla drobnost. Město jim chce novými dotačními programy pomoci a zároveň tím prospět i svému ovzduší a zeleni,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Výzvy k podávání žádostí o dotace budou otevřeny od 1. června a ukončeny k 30. listopadu 2019, přičemž jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně. V obou případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.

Velkou novinkou v letošním roce bude elektronické podávání žádostí v rámci všech dotačních programů administrovaných Odborem životního prostředí MMB. Veškeré informace jsou uvedeny a budou dále doplňovány na adrese brno.cz/ozp v sekci Oddělení motivačních programů a od června i na stránkách ekodotace.brno.cz .