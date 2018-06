Letní kino na nádvoří radnice startuje už v pátek 29. 6.

Brno, 25.června 2018 – V pátek 29. června zahájí už počtvrté provoz Letní kino Brno-střed na nádvoří radnice. Promítat se bude zdarma a diváci se mohou těšit na kultovní komedii bratří Coenových Big Lebowski s Jeffem Bridgesem v nejlepší formě. První večer zahájí ve 20.00 hodin brněnská skupina Rádio Gafa, na kterou ve 21.30 naváže projekce.

K prázdninám v Brně už neodmyslitelně patří projekce letního kina. Jeden z nejhezčích kinosálů pod širým nebem můžete najít na nádvoří radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici 2. Ve spolupráci s radnicí jej organizuje již čtvrtým rokem spolek Noční motýl. Promítat se bude každý den od 29. června do 31. srpna.

„Tradičním poznávacím znamením kina je koncepční dramaturgie, která cílí na poučenější filmové publikum, které oceňuje nemainstreamovou programovou skladbu. Za žhavých letních nocí se tady diváci setkávají s vybranými lahůdkami světové kinematografie, které tvoří promyšlený programový celek,“ říká Monika Šimková ze spolku Noční motýl.

I letos se mohou diváci těšit na cyklus Dokumenty, který přinese mimo jiné například dokument Švéd v žigulíku brněnského režiséra Petra Horkého nebo třeba britský snímek The Beatles: Eight Days a Week-The Touring Years oscarového režiséra Rona Howarda. Již tradiční součástí programu letního kina je cyklus Severské filmy, který přinese snímky skandinávské kinematografie. Podle výběru snímků pro letošní ročník to vypadá, že dominantním tématem skandinávské kinematografie jsou vztahy.

Již tradiční je také cyklus Sommerkino a letos představí například životopisné drama Egon Schiele, drama o bouřlivém mládí uprostřed horkého léta 1968 Freistatt. Nevynecháme ani němý film s hudebním doprovodem, hudba hraná naživo v podání elektroakustického dua TEVE bude znít u mistrovského hororu Friedricha Wilhelma Murnaua Upír Nosferatu, který je na programu kina 16. srpna.

Novinkou letošního programu je připomínka výročí okupace Československa vojsky varšavské smlouvy. Do programu kina jsme zařadili dva dokumentární snímky z brněnského studia České televize – Brno 1968: Trosečníci z Kojálu a Brno 1969. Vstup na tyto projekce bude také zdarma.

Závěrečnou akcí filmového léta na nádvoří radnice je projekce slavného filmového opusu Paola Sorrentina Velká nádhera v pátek 31. srpna. Promítání je součástí akce Otevřená radnice a diváci na něj budou mít vstup zdarma.

„Letní kino na nádvoří bude už počtvrté, jsem rád, že se nám podařilo zavést tuhle krásnou tradici. Loni jej navštívilo více než 4 000 diváků, což považuji za veliký úspěch a důvod, proč pokračovat dál jak v této tradici, tak i celkově v přibližování a otevírání naší radnice lidem,“ dodává starosta městské části Brno-střed Martin Landa.