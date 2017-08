Radnice Brno-střed zve na den otevřených dveří

Brno, 31. srpna 2017 – Městská část Brno-střed už potřetí zve návštěvníky, obyvatele městské části i kolemjdoucí Brňany a turisty na Otevřenou radnici, která proběhne v pátek 1. září od 14.00 do 18.00 hodin. Místem konání jsou nádvoří i vnitřní prostory radnice na Dominikánské 2.

Program radničního odpoledne bude pestrý a jsme připraveni na všechny věkové kategorie návštěvníků. Opravdu pro všechny jsou vhodné netradiční prohlídky radnice od půdy až po sklepení, které budou probíhat každou hodinu od 14.00–19.00 hodin. A původní Dominikánský klášter, ve kterém radnice sídlí, má co nabídnout. Během prohlídky návštěvníci můžou nahlédnout do kanceláře starosty, zasedacích místností, zastupitelského sálu, budou moct prolistovat staré okované matriční knihy vázané v kůži a mnohé další zajímavosti. Pomyslnou třešinkou bude zpřístupnění Křížové chodby, kde bude umístěna výstava o historii radnice. Navíc, pro ty, kteří vydrží až do pozdních večerních hodin, máme připravenou jednu noční prohlídku radnice po skončení promítání letního kina.

„Radnici se snažíme otevírat veřejnosti dnes a denně, chtěli bychom být přístupní všem. Tahle akce je něco navíc, chtěli bychom, aby návštěvníci zjistili, že se na radnici dají zažít i příjemné chvíle, že je to veřejný prostor i pro ně a že jsou zde vítáni. Sám se opět rád zúčastním, proto pokud by měli naši občané zájem ptát se, probrat se mnou život v naší městské části, budu tam

a budu jim samozřejmě k dispozici,“ zve na akci Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.

Nejen pro děti budou na nádvoří připraveny kvízy, omalovánky a další drobné radosti, rodiče si pro ně budou moct vybírat z pestré nabídky kroužků a aktivit naší příspěvkové organizace Botanka, podívat se, co připravuje na novou sezonu Divadlo Polárka a jaký bude program na Leitnerce. Navíc na nádvoří najdou mladé skauty, kteří všem rádi představí práci a aktivity Skautského institutu v Brně, sídlícího aktuálně na Moravském náměstí.

Návštěvníci ale nemusí přijít jen za konkrétním účelem, mohou si prostě jen dát Dobrokávu a zpříjemnit si den dobrým skutkem, nebo zmrzlinu od MADA ice cream, posedět na nádvoří a užívat si odpoledne při příjemné hudbě, vinylové desky roztočí DJ Roman Green (latino, funky). Něco k jídlu připraví Tržnice Brno a návštěvníky čekají také míchané letní drinky, točené pivo přiveze Kološkopek a Lucky Bastard, k dispozici budou samozřejmě i nealkoholické nápoje pro nejmenší.

Od 19.00 hodin bude na nádvoří probíhat koncert jazzové kapely s klasickým swingovým repertoárem - Gabriela Kolčavová quartet.

Otevřenou radnici zakončí poslední letošní promítání Letního kina Brno-střed, od 21.00 hodin budeme promítat oskarový muzikál La La Land a jako již tradičně bude závěrečné promítání zdarma.

