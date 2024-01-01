Nezadané ženy vztah obvykle nehledají, naopak muži jsou častěji single nedobrovolně
Brno, 18. dubna 2026 - V Česku žije přibližně 18 % lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy zůstávají single častěji dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, muži spíše nemohou partnerku najít. Ukazují to výsledky výzkumu Současná česká rodina, na kterém spolupracují Masarykova univerzita a Univerzita Karlova. Ti, kteří vztah hledají, dnes velmi často zkoušejí štěstí na internetu, více než polovina nezadaných využívá online seznamky.
V roce 2025 proběhla druhá vlna výzkumu Současná česká rodina, do které se zapojilo více než 3 700 respondentů a respondentek ve věku 21–74 let. Součástí šetření byl také mezinárodně srovnatelný dotazníkový modul zaměřený na single osoby. Výzkumníci díky němu zjišťovali, kolik lidí žije bez partnera, zda jsou se svou situací spokojeni, proč jsou single a zda a jak vztah aktivně hledají.
V české populaci žije přibližně 18 % nezadaných lidí, tedy osob, které nemají partnerský vztah ve společné domácnosti ani mimo ni. Zatímco mezi muži je jich 16 %, u žen je to 21 %. Celkově je nejvyšší podíl nezadaných v nejmladší věkové kategorii 21 až 29 let, kde partnera či partnerku nemá 38 % mužů a 25 % žen.
Zhruba dvě třetiny nezadaných uvádějí, že se vztahům sice nebrání, ale aktivně je nevyhledávají. Pouze 7 % mužů a 18 % žen říká, že jsou single z přesvědčení a o vztah zkrátka nestojí. Výrazné rozdíly mezi muži a ženami se objevují u těch, kteří jsou podle vlastních slov single nedobrovolně. Mezi muži v nejmladších kategoriích 21–29 let a 30–39 let se takto vidí 21 %, respektive 24 % z nich. U žen je to podstatně méně – jen 5 % žen ve věku 21–29 let a 13 % žen ve věku 30–39 let říká, že jsou single proti své vůli. „I když celkový podíl nedobrovolných singles mezi nezadanými není příliš vysoký, u mužů v nejmladší věkové skupině jde o poměrně vysoké číslo. Velká skupina mladých mužů o nějaký vztah stojí, ale nenachází jej, což má významný dopad na jejich životní spokojenost,“ říká Martin Kreidl, vedoucí projektu Současná česká rodina na Masarykově univerzitě.
Ženy jsou bez partnera spokojenější
Ženy zároveň častěji uvádějí, že jsou bez vztahu spokojené. Na desetibodové škále spokojenosti s životem bez partnera či partnerky, kde vyšší hodnota značí vyšší spokojenost, dosahují muži průměrné hodnoty 5,5 bodu, zatímco ženy jsou v průměru o 0,8 bodu spokojenější. Nejčastějším důvodem, proč lidé partnera nebo partnerku nemají, je podle respondentů to, že zatím nepotkali ,toho pravého' nebo ,tu pravou'. Tento důvod uvádí 61 % nezadaných mužů a žen. Poměrně časté jsou také obavy z citového zranění (uvádí 49 %), touha dělat věci bez omezení (uvádí 44 %) a špatná zkušenost z předchozích vztahů (uvádí 43 %).
S věkem se také zvyšuje rozdíl mezi muži a ženami v tom, jak aktivně vztah hledají. Ještě v nejmladší kategorii jsou podíly podobné, ale od 30. roku života se rozdíl výrazně prohlubuje a ženy aktivně usilují o vztah výrazně méně. Například mezi čtyřicátníky aktivně hledá vztah 20 % single mužů, ale pouze 5 % single žen. „Zdá se, že se single ženy po čtyřicítce se svým singlovstvím smířily,“ vysvětluje Martin Kreidl.
Lásku hledají hlavně na internetu
Více než polovina nezadaných, která si protějšek hledá, využívá k seznamování internet. Online seznamky používá 52 % nezadaných, sociální sítě 49 % a mobilní seznamovací aplikace 37 %. „Seznamování bez internetu si dnes velká část nezadaných už ani neumí představit,“ uvádí k tomu Martin Kreidl.
Tradiční způsoby seznamování však zcela nevymizely. Nezadaní se stále seznamují například prostřednictvím přátel (uvádí 58 %), ve škole nebo v práci (uvádí 34 %), na dovolené nebo pracovní cestě (uvádí 28 %) nebo na večírcích a jiných společenských akcích (uvádí 20 %).
V letošním roce proběhne další vlna šetření Současná česká rodina. Respondenti a respondentky, kteří se účastnili předešlých vln, budou opětovně kontaktováni s žádostí o vyplnění dotazníku. Díky jejich datům bude možné i dále zkoumat, jak se jejich individuální i partnerské dráhy v čase proměňují.
Výzkum Současná česká rodina, na kterém se podílejí Masarykova univerzita a Univerzita Karlova, je součástí mezinárodní infrastruktury Generations and Gender Programme. Od roku 2024 je financován z projektu „Český národní uzel pro výzkum rodiny“ v rámci Velkých výzkumných infrastruktur (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Více informací o výzkumu a jeho výsledcích naleznete na webu Současná česká rodina a na profilech projektu na Facebooku a Bluesky.
Zdroj: MENDELU, foto: ideogram.ai
