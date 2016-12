Už žádné experimenty, tyto dárky zaberou vždy!

Brno, 13. prosince 2016 (PR) - Stává se to občas každému. Rádi byste někomu udělali radost dárkem, ale nemáte žádnou představu, co by druhému potěšilo. Zejména pokud se jedná o někoho, s kým jste už dlouho nebyli v kontaktu nebo se moc neznáte. Obtížné je to i v případě, že se jedná o někoho, kdo si může pořídit vše, na co si jen vzpomene. Vymyslet právě pro takové osoby vhodný dárek bývá nesmírně obtížné.

Do Vánoc sice ještě zbývá dostatek času, ale i tak už na některé z nás dopadají první příznaky nervozity spojené s bezmocností při výběru vhodného dárku. Abyste se nedostali do časové tísně, přinášíme vám inspiraci nejen na dárky takříkajíc na poslední chvíli, ale hlavně na dárky, kterými potěšíte i ty, kterým nevíte co vybrat.

Nepodceňujte jedlé dárky

Když se zamyslíte, co nás všechny bez rozdílu spojuje, zjistíte, že to klidně může být kladný vztah k dobrému jídlu. Vybrané pochoutky má přece rád každý. Pokud jste alespoň trochu zruční, můžete doma připravit řadu zajímavých jedlých dárků. Od pečených čajů, přes nakládané speciality, sušenky až po vánoční likéry nebo punče. Protože se však většině z nás času nedostává, nejpohodlnějším způsobem bude nákup ve vybraných food prodejnách. Pokud navštívíte například Nákupní centrum Královo Pole, máte vyhráno. Vyberete zde vhodný jedlý dárek pro puberťáky i babičku s dědou.

Dárek pro babičku, dědu a rodiče

Pojďme těm, kterých si vážíme nejvíce, oplatit jejich péči a pozvat je na ochutnávku vybraných lahůdek, jaké si běžně nedopřejí. Na výběr máme dvě varianty, buď si necháme vytvořit přímo dárkový koš na míru, nebo si jednotlivé položky sami vytipujeme i zabalíme. Nemusíme se tak omezovat sortimentem jen jedné prodejny a balíček může být o to pestřejší.

Doporučujeme vybírat v těchto prodejnách Nákupního centra Královo pole:

La Formaggeria Grand Moravia - kvalitní italské, francouzské a švýcarské sýry a uzeniny. Pestrá nabídka mléčných výrobků z vlastní sýrárny.

Zdravá výživa aneb škopek není vše - prodejna kvalitních potravin. Vybírat můžete z řady bio, raw, superfoods, bezlepkových nebo farmářských potravin.

Zázrivské sýry - typické a tradiční slovenské pařené sýry jako jsou korbáčiky, pařený sýr, tyčinky nebo oštiepok.

Oxalis - pestrá nabídka známých I neznámých čajů a čajových směsí, kávy a jiných specialit.

Dárek pro ty, kteří si potrpí na vybrané a drahé věci

Mohlo by se zdát, že pro tento případ budete muset obětovat podstatnou část svých úspor, ale opak je pravdou. Vybrané lahůdky není potřeba kupovat na kila, ale jen na chuť. Důležitá je totiž kvalita. Nebojte se požádat o radu personál, pokud se v této oblasti příliš neorientujete. V nákupním centru Královo Pole doporučujeme navštívit především La Formaggeria Grand Moravia. Sami poznáte proč.

Dárek pro aktivní a mladé duchem

Ke kvalitním pochoutkám je potřeba se dopracovat a dospět. Mladí proto často raději preferují kvalitní čaj, který bývá i určitým sociálním elementem, jenž je spojuje. Nebojte se proto vydat i tímto směrem a dopřát jim čajové speciality, které by mohli s přáteli ocenit. Přijďte si na stánek Oxalis pro inspiraci, ale také pro odbornou radu, která s výběrem pomůže. Pokud se mezi těmi, které jste se rozhodli potěšit, objevil i nějaký aktivní sportovec, vyrazte rovnou do prodejny Fitness. Pro každou sportovní aktivitu zde naleznete vhodný doplněk, který obdarovanému buď pomůže s celkovou regenerací, nebo naopak podpoří jeho sportovní výkon. V každém případě je jisté, že dárek ocení a využije.

Jedlé dárky jsou mezi všemi dárky stále podceňovanou variantou. Zahoďme předsudky a ulehčeme si už tento rok přemýšlení nad tím, čím bychom někoho potěšili. Jedlé dárky jsou jedny z mála, které nikdy nepřijdou na zmar.





Public relations Až 12 % volných kanceláří v Brně. O čem údaj vypovídá? Moravská metropole nabízí téměř 12 % neobsazených kancelářských prostor typu A, vyplývá z průzkumu brněnské realitní kanceláře Mattis Group. Ta však upozorňuje na rozdílné kapacity v jednotlivých částech města. Celý článek...

Public relations Vozidla DAF obohacují flotilu společnosti PTÁČEK – velkoobchod, a.s. Areál společnosti TRUCK TRADE, autorizovaného dealera značky DAF v Modřicích u Brna, zaplnila vozidla DAF LF 180 FA. Stalo se tomu tak u příležitosti slavnostního předání nových vozidel společnosti PTÁČEK – velkoobchod, a.s. Celkem bylo letos tomuto významnému zákazníkovi předáno 16 vozidel DAF LF. Celý článek...