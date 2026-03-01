Darujte krev v pohodové atmosféře společně s Lužánkami!
Brno, 24. března 2026 - Už nějakou dobu přemýšlíte, že byste darovali krev? S partou zaměstnanců, externistů a příznivců SVČ Lužánky se teď můžete stát dárci společně! Zúčastněte se pátého ročníku mobilního odběru krve Modrá dává červenou přímo v lužánecké budově v centru Brna. Akce se uskuteční ve čtvrtek 26. března dopoledne.
Protože dobrých skutků není nikdy dost, pořádá SVČ Lužánky ve spolupráci s Transfuzní stanicí FN Brno mobilní odběry krve pravidelně. A co je pro ně typické? Nezaměnitelná lužánecká atmosféra – neformální prostředí, podpora i pohodová nálada.
Letos se tradiční dubnová akce přesunula na březen, neboť loňský ročník ovlivnila klíšťata a někteří dárci museli svou účast zrušit. Organizátoři chtějí této situaci předejít, a proto pro odběr krve zvolili dřívější termín.
„Uvidíme, jestli posun termínu proti klíšťatům pomůže, ale věřím, že ano. Zase máme přihlášené i nějaké prvodárce, tak se moc těším, až je podpořím. Třeba pak budou chodit i pravidelně,” uvedla autorka nápadu, organizátorka a lužánecká zaměstnankyně Hana Kučerová.
Stačí se přihlásit přes dotazník, který najdou zájemci a zájemkyně na facebookové události Modrá dává červenou: Odběr krve v Lužánkách. S dalšími dotazy se můžete obrátit na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Zdroj a foto: SVČ Lužánky
