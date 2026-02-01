Míň vyhozených obědů: Brno motivuje školní jídelny ke spolupráci s charitami
Brno, 4. února 2026 - Až čtvrtina obědů ze školních jídelen neskončí v žaludcích dětí, ale v koši. O smysluplnější využití zbytků jídla se snaží Zachraň oběd, projekt organizace Zachraň jídlo. Jedna brněnská školní jídelna je v něm už zapojená a o svoje zkušenosti se podělila na semináři, který město uspořádalo pro vedoucí ostatních školních jídelen.
Problematika plýtvání se otevřela už na předchozím semináři pro školní jídelny, který město organizovalo v rámci své podpory lokální produkce. „Pro školy je to samozřejmě problém jak z hlediska životního prostředí a zbytečného vytváření odpadu, tak etiky, protože chtějí děti vést k odpovědnému vztahu k jídlu. Zároveň řeší i ekonomické dopady. Pokud by nevynaložily peníze na zbytečné porce a na zpracování odpadu, mohly by je využít například na kvalitnější suroviny,“ popsala radní pro oblast školství Irena Matonohová.
Na semináři zazněly příklady dobré praxe z některých brněnských jídelen, které se snaží snížit množství zbytků. „Například na základní škole Arménské vyzkoušeli udělat audit vráceného jídla. Z toho jim vyplynuly závěry o tom, co se typově vrací více a co méně, a na tom mohli stavět další změny. Efektivní je třeba používání samoobslužných barů, kde si děti mohou vybrat, na co mají chuť, a zvolit množství podle sebe. Takovou inovaci v podobě alespoň salátových barů už mají třeba i na základních školách Košinova a Herčíkova,“ poukázala Irena Matonohová. Mimo systém městských školních jídelen k tomu přistoupila například menza na Mendelově univerzitě, která na systém samoobslužného baru přešla kompletně.
Zcela předejít tomu, aby ve školních jídelnách jídlo zbylo, je ale nepravděpodobné. Přesto není nutné, aby nevydané porce končily jako odpad. Aby se snadno dostaly tam, kde můžou pomoct, vznikl projekt Zachraň oběd. „Oběd lze darovat buď do externí charitativní organizace, nebo v rámci školy sociálně slabším žákům. Všechny darované porce se z hygienického hlediska musí evidovat, k tomu slouží aplikace Zachraň oběd. Ta je napojena rovnou na charitu, která dostává informace o jídle v momentě předání,“ uvedla provozní ředitelka projektu Zachraň oběd Denisa Rybářová. „Z projektu Prague Food Waste máme data, která například říkají, že ze 400 milionů uvařených porcí v jídelnách za rok se vyhodí až jedna čtvrtina nebo že 5–9 % žáků si jídlo vůbec nevyzvedne,“ dodala.
V Brně jsou do aplikace zatím zapojeny dvě organizace: Grand Kitchen, která dodává jídlo do nedalekého centra Armády spásy, a spojená ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno. Její zkušenosti na semináři představil její ředitel Roman Procházka. „Téma udržitelnosti řeší škola v rámci školních projektů i školního parlamentu, proto jsme o zapojení začali uvažovat a podpořil nás v tom i náš zřizovatel, městská část Brno-sever. Dál nám taky pomáhá v komunikaci s partnery i s dalšími školami, které by se mohly přidat. Nevydané jídlo z naší jídelny nyní putuje do Dětského domu Zábrdovice,“ shrnul Roman Procházka.
Semináře se zúčastnilo 11 školních jídelen, což je asi desetina celkového počtu v Brně. „Vnímáme to jako první vlaštovku. Na semináři měli všichni možnost se seznámit s fungováním projektu i samotné aplikace a doptat se na to, co je zajímalo nebo s čím si nevěděli rady, takže pro ně teď bude jednodušší se rozhodnout pro zapojení. Věříme, že bude fungovat efekt sněhové koule a že bude jídelen, které budou chtít problematiku zbytků jídla aktivně řešit, stále přibývat. My se chceme propagaci tohoto tématu věnovat i nadále,“ uzavřela radní Matonohová.
Projekt Zachraň oběd byl spuštěn do praxe v březnu 2022 a svou misi splnil už u téměř 100 000 porcí. Aktuálně je do něj zapojeno 11 komerčních jídelen, 15 soukromých a 5 veřejných školních jídelen a 2 vysokoškolské menzy. Projekt je součástí organizace Zachraň jídlo, fungující už od roku 2013. Ta se snaží šířit osvětu v oblasti plýtvání potravinami a zavádět systémové změny, které tomu předcházejí.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...