Zákazníci Tesco rozdělili 450 000 Kč na podporu dětí a mladých
Brno, 14. srpna 2025 - V sobotu 9. srpna se ve vybraných prodejnách Tesco po celé České republice uskutečnila speciální událost grantového programu Správný start. Zákazníci měli jedinečnou příležitost rozhodnout o mimořádné finanční podpoře pro organizace pomáhající dětem a mladým lidem. V rámci rozšíření Zlatý žeton byl v každé z 10 zapojených prodejen udělen grant ve výši 45 000 Kč jedné ze tří dobročinných organizací. V Brně v získala tuto částku organizace Tichý svět která poskytuje osobám se sluchovým a kombinovaným postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.
„Zlatý žeton se ukázal jako skvělý způsob, jak zapojit zákazníky do rozhodování o tom, kam pomoc poputuje. Zároveň jsme tím rozšířili naši podporu na další projekty, které mají skutečný dopad na životy dětí a mladých lidí,“ uvedla Zuzana Grinčová, marketingová ředitelka Tesco Stores ČR a ambasadorka programu Správný start.
Zlatý žeton v hodnotě 45 000 Kč
Zákazníci se aktivně zapojili a každý z deseti zlatých žetonů, které si losovali po celé republice, udělal organizacím velkou radost. Událost Zlatý žeton probíhala v sobotu 9. srpna od 12:00 do 13:00 ve vybraných prodejnách Tesco. Zákazníci, kteří v daném časovém okně nakoupili, se mohli zúčastnit losování a ze stovky žetonů si vylosovat právě ten zlatý. Ten, kdo zlatý žeton vylosoval, rozhodl o tom, která z organizací získala mimořádný grant.
Na prodejnách probíhal doprovodný program, prezentace organizací a aktivity pro zákazníky. V prodejně Eden se představili například organizace Zdravotní klauni, kteří tentokrát bavili losující zákazníky, ale jinak je jejich cílem přinášet úsměv dětem v nemocnicích nebo Společnost pro ranou péči s hmatovým pexesem, která podporuje rodiny dětí s hendikepem.
Tato výjimečné akce, propojila zákazníky s místními organizacemi a umožnila jim přímo ovlivnit, komu pomoc poputuje. Grantový program Správný start navazuje na úspěšný projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“, v jehož rámci Tesco rozdělilo téměř 60 milionů korun na podporu komunitních projektů. V letošním roce se v rámci druhého kola programu rozdělilo více než 3,1 milionu korun, přičemž nadstavba programu Zlatý žeton přidal dalších 450 000 Kč na podporu deseti dalších projektů.
Zdroj a foto: TESCO ČR
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31