Charitativní projekt Daruj Kelímek láme rekordy, vybral už přes 2 miliony

Brno, 10. prosince 2024 – Jedinečný projekt Daruj Kelímek, který funguje v rámci vánočních trhů v Brně vybral letos za první tři týdny více než dva miliony korun. To je o téměř pět set tisíc víc než minulý rok. O osmnácti dobročinných organizacích, na které se přispívá, rozhodl letos poprvé náhodný los.

Stejně jako v předchozích letech si i letos kupují návštěvníci vánočních trhů v Brně nápoje do vratných zálohovaných kelímků. A i letos mají možnost rozhodnout se, jestli prázdný kelímek vrátí a vezmou si zálohu padesát korun, nebo ho věnují jedné z 18 dobročinných organizací v rámci charitativního projektu Daruj Kelímek.



A to, že jsou Vánoce nejen plné veselí a radosti, ale i pomoci, je znát i v letošním ročníku. Lidé své kelímky vrací více než minulý rok. „Hranici dvou milionů jsme překonali po třech týdnech, což průběžně dělá z ročníku 2024 ten nejúspěšnější,“ říká výkonný ředitel sbírky Ondřej Šibřina. Minulý rok měla sbírka po druhé adventní neděli vybráno milion a půl.



Ročník plný změn a novinek

Na úspěchu má podíl několik faktorů. Do Brna díky titulu Evropského hlavního města Vánoc proudí více návštěvníků, stánků Daruj Kelímek oproti minulým ročníkům přibylo a pomáhá i to, že jsou sdílené se stánky určenými pro výkup. „V momentě, kdy člověk přijde vrátit kelímek, tak má ještě možnost se rozhodnout, jestli opravdu chce vratnou zálohu, nebo bude raději darovat,“ popisuje koordinátorka sbírky Natálie Miklánková.



Novinkou letošního ročníku byl i výběr organizací. Poprvé o 18 dobročinných záměrech nerozhodlo hlasování na Facebooku, ale náhodný los pod dozorem notáře. „Každý rok se přihlašují desítky organizací, a na ty méně známé se nedostávalo, chtěli jsme dát stejnou šanci všem a zároveň jít co nejférovější cestou,“ vysvětluje novou metodu výběru Šibřina.



Sbírka vyvrcholí 23. prosince na Zelném trhu při koncertu Pokáče

Na celkem pěti stáncích, které jsou na Zelném trhu, náměstí Svobody a u sochy Jošta na Moravském náměstí, můžou lidé přispívat prostřednictvím svých kelímků až do 23. prosince. Návštěvníci, kteří jsou při výběru organizace nerozhodní, mají navíc možnost přispět na všechny organizace. „Pokud si lidé vyberou možnost darovat svých padesát korun na všechny organizace, tak se tato částka následně rovnoměrně rozdělí,“ uvádí Miklánková.



Slavnostní vyhlášení sbírky Daruj Kelímek 2024, kde organizace obdrží své šeky, proběhne 23. prosince na Zelném trhu jako součást vánočního koncertu Pokáče, který začíná v 18:00. Díky podpoře městské části Brno-střed, TIC Brno a dalších partnerů dostanou dobročinné záměry 100 % daru.



Zdroj a foto: MČ Brno-střed