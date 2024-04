Starobrno mění design obalů, dominuje jednoduchost a prvky pojící s regionem

Brno, 10. dubna 2024 – Starobrno, brněnské pivo s dlouholetou tradicí, letos mění design svých produktů. Portfolio dostane jednotnou podobu i modernější barevné provedení. Nové grafické zpracování vychází také ze symbolů, které akcentují silné historické spojení značky s brněnským regionem.

„Jedním z hlavních cílů změny designu bylo vytvoření jednotné produktové řady, kde do sebe podoba jednotlivých produktů logicky zapadá. To by nám do budoucna mělo pomoci v konzistentní komunikaci směrem k zákazníkům. Zároveň pro nás bylo důležité, aby nový design poukazoval na naši historii a silně nás pojil s brněnským regionem, ze kterého pocházíme a na který jsme hrdí,“ komentuje Michala Jetelinová, brand manažerka značky Starobrno.

Nová podoba etiket využívá prvků původního designu, které kombinuje zejména s novými barvami. U produktů Bitr a Medium se barevnost zachovala a měnily se pouze poměry jednotlivých barev, přičemž výrazně více prostoru dostaly zelená a béžová. Největší změnou z hlediska kompletní podoby etikety prochází produkt Staré Brno, jehož etiketa se tvarem sjednotí s etiketami ostatních, z původní barevné kombinace zlaté a zelené se pak mění na stříbrnou. Produkt zároveň ponese staronový název – Starobrno Tradiční.

Významný prostor na etiketách dostal nově v rámci redesignu symbol orlice. Ten vychází z erbu městské části Brno-střed, kde se Starobrno vaří již od svého založení v roce 1872. Dalšími klíčovými prvky zůstávají nápisy s názvy produktů, jejichž charakteristický font byl zachován v původní podobě, a symbol erbu, který oproti původním etiketám dostal modernější vzhled. Celý design je nově doplněn také o prvky zlaté barvy.

„Chceme, aby nová podoba a barevnost etiket odrážela vysokou kvalitu starobrněnských piv. Proto v barevné paletě dostala nově prostor i zlatá barva, která se objevuje jak na předních etiketách, tak na krčku,“ dodává Jetelinová.

Brněnský pivovar Starobrno v loňském roce zrealizoval průzkum zaměřený na to, na co jsou místní nejvíce hrdí. Dle něj téměř polovina Brňanů považuje Starobrno za důležitou součást místní gastro scény. Starobrno je zároveň značkou, kterou si lidé s Brnem spojují nejčastěji.

Redesign etiket je tak částečně odpovědí také na hodnoty zákazníků, z velké části obyvatel Brna, z nichž 74 % uvedlo, že jsou na své město hrdí.

Design připravovala agentura LAVO Production. „Společně s naším agenturním týmem jsme se snažili o vytvoření nadčasového uceleného designu, který bude reflektovat tradici, kvalitu, a charakteristiky celé produktové řady značky Starobrno, což se myslím skvěle podařilo. Věříme, že nový design Starobrna bude zákazníky přijat s pozitivními ohlasy,“ dodává Martin Kučera, CEO agentury LAVO Productions.

Zdroj a foto: Starobrno