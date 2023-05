Bosonohy připravují cyklostezku do Kohoutovic

Brno, 22. května 2023 – Cyklisté se mohou těšit na nové propojení z Bosonoh přes Kohoutovice až na Žebětín nebo Bystrc. Před několika lety došlo díky projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás právě k propojení Kohoutovic a Žebětína přes oboru Holedná. Nyní se chystá napojení až do Bosonoh.

Čeká se pouze na vyjádření majitelů se souhlasem, jelikož cesta vede přes majetky více než stovku majitelů zahrádek. Těm slibuje tamní vedení na oplátku pohodlnější přístup k jejich pozemkům.

Od propojení s ostatními městskými částmi si bosonožské vedení slibuje komfortní a pohodlnou vycházkovou trasu směrem k oboře a adekvátně jim zajistit pohodlný průjezd.

„Obyvatelům Bosonoh chceme umožnit pohodlnou a příjemnou cestu na kole. Spousta z nich využívá kolo hlavně k rekreaci. Dosud neměli bosonožští žádnou možnost, jak bezpečně v okolí vyjet. Nyní by totiž cyklisté museli vyhledávat trasu přes Starou dálnici nebo přes komunikaci na ulici Chironova, která pro ně není bezpečná. To by se mělo po vybudování cyklostezky zlepšit,“ uvedl starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).

Pro radnici je důležité se dohodnout s majiteli až 100 zahrádek, přes jejichž pozemky by měla nová cyklostezka vést.

„Trasa stezky vede kolem parcel zahrádek, které leží na katastru Bosonoh. Cesta historicky uhnula mimo a kvůli tomu fakticky zasahuje do pozemku majitelů zahrádek. Někde jde jen o pouhých třicet centimetrů, někde o metr, nebo metr a půl. Doufáme, že se nám podaří zajistit souhlas s umístěním stavby a následně se dohodne na výkupu nebo bezúplatném daru pozemku. Fakticky to pro majitelé neznamená žádné omezení, protože oplocení a vstupy do zahrádek mají již dávno zařízené. Tím že zde vznikne asfaltovaná trasa, tak se zlepší i dostupnost pro majitele. Zvlášť v zimních měsících, kde to pro ně není komfortní. Majitelům zajistíme terénní úpravou napojení k jejich vstupu. Pevně věřím, že se dohodneme. Koneckonců, budou z toho těžit i oni,“ uzavřel Černý