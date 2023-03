Brno zajistí dopravní výchovu na základních školách až do roku 2027

Brno, 12. března 2023 - Dopravní výchova pro žáky základních škol a víceletých gymnázií patří mezi dlouholetou školní náplň, kterou město intenzivně podporuje. Aby se znalosti prohlubovaly i v následujících letech, schválili brněnští radní nadlimitní veřejnou zakázku – Dopravní výchova žáků základních škol v Brně na roky 2024 až 2027.

Veřejná zakázka se věnuje zajištění dopravní výchovy pro žáky základních škol na prvním i druhém stupni a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií od roku 2024 do roku 2027. „Dlouhodobě se v rámci dopravní výchovy zaměřujeme na prevenci. Jsme si vědomi, že děti jako chodci a řidiči nemotorových vozidel jsou nejohroženější skupinou mezi účastníky silničního provozu, proto dlouhodobě nabízíme tyto vzdělávací možnosti školám, a to zcela zdarma,“ nastínil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „Konkrétně bude pro žáky připravena teoretická příprava přímo ve třídách a praktická výuka na dopravním hřišti. Cílem je, aby si děti osvojily pravidla silničního provozu a poznaly také, jak to chodí v terénu. K tomu nově pořádáme komentované procházky, na nichž jsou názorně vysvětleny dopravní situace, které je mohou potkat.“

Zároveň bude výuka akcentovat pravidelné akce Odboru dopravy, jako je zářijový Týden mobility a zahájení a ukončení cyklistické sezóny, soutěž Bezpečně Brnem junior a další.

Předpokládaná hodnota zakázky je 6 192 728 korun bez DPH a vychází ze skutečných hodnot plnění v roce 2022 navýšených o inflaci. Realizace bude probíhat průběžně na základě objednávek a požadavků zadavatele během daného období.

Zdroj: TIS MMB