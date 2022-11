Špilberk žije adventem, přidá se i vila Tugendhat.

Brno, 27. listopadu 2022 – Kam vyrazit nasát tu pravou vánoční atmosféru? Muzeum města Brna zve na hrad Špilberk a do vily Tugendhat. Na hrad se vrací adventní veselí, jaké návštěvníci znají z let před koronavirovou pandemií. Minulý rok musel být program značně omezený, ale o to lepší bude letos a přidá se i vila Tugendhat se svým vánočním programem.

Muzeum města Brna chystá dny plné zábavy a pohodové vánoční atmosféry, na kterých nesmí žádný Brňan chybět. Strom na velkém nádvoří hradu Špilberku bude oficiálně rozsvícený 1. 12. 2022, stejně jako vánoční projekce stromečku ve vile Tugendhat.

Hrad Špilberk

Advent na Špilberku odstartují tvořivé dílničky, které budou probíhat každou sobotu od 26. listopadu do 17. prosince, vždy od 10.00 do 17.00. V rámci zakoupené vstupenky na dílničku se budou moci rodiče s dětmi podívat do stálých výstav na hradě zcela ZDARMA. Děti si tak odnesou nejen krásný výrobek, ale také zážitek z výstavy.

K adventu na Špilberku patří i tradiční dětský den. Letos nese název Čertovské Vánoce a možná přijde i anděl… Vánoční jednodenní akce pro celou rodinu na hradě Špilberku se bude konat 10. prosince od 10.00 do 17.00. Přichystaná je soutěžní vánoční hra aneb: zachráníš se splněním tří úkolů před čertem Barnabášem? Na velkém nádvoří se bude konat jarmark chutí a vůní, a jak je tradicí, nebude chybět ani opékání špekáčků. Uvnitř hradu si budou moci děti vyrobit něco na památku ve tvořivých dílničkách, které tento den připravuje Muzeum města Brna ve spolupráci s Muzeem romské kultury. Děti nebudou ochuzené ani o divadýlko s pohádkou a letos se můžou těšit i na minikino nebo virtuální realitu od Zoo Brno. Až se setmí, program bude zakončený poutavou ohňovou show. Vstup na akci je ZDARMA.

Týden před Vánoci bude Špilberk patřit duchovnu, ale také folkloru. Šťastné a veselé s Petrovem a Javorníčkem, to bude akce na velkém nádvoří, kde se v sobotu 17. 12. od 11.00 představí dětský folklorní soubor Javorníček Brno. Po dětech z Javorníčku bude na stejném místě následovat vánoční bohoslužba od římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla ve spolupráci s varhanickou školou. Vstup bude také ZDARMA.

„Poté, co jsme vloni hrad poprvé vánočně osvětlili, tak v letošním roce vánoční atmosféru na hradě podpoří nejen nové osvětlení celého hradu, ale i rozšíření výzdoby v areálu a na malém nádvoří. Věřím, že se nám podaří vytvořit příjemnou atmosféru i programem, který jsme letos pro všechny návštěvníky muzea vymysleli. Celý letošní rok je i prodloužena otevírací doba areálu hradu, tedy si každý, kdo zavítá na hrad, může užít kouzelné zimní večerní pohledy na celé město z hradeb, a to každý den do 21.00,“ dodává ředitel Muzea

města Brna Zbyněk Šolc.

Vila Tugendhat

Dobu adventu si mohou hosté vychutnat rovněž v ikoně moderní architektury, vile Tugendhat. V rámci kulturních akcí se mohou těšit například na Vánoční filmovou projekci snímku Čarodějky z Eastwicku (15. prosince od 20.00), která proběhne s minibarem v technickém podlaží vily, nicméně hosté se o přestávce podívají i do slavného hlavního obytného prostoru vily.

Na pondělí 19. prosince je naplánován koncert v rámci pořadu Umělecké pódium, kde si posluchači mohou v brněnské premiéře vyslechnout skladbu Patterns in a chromatic field od amerického skladatele Mortona Feldmana. Novinkou adventního programu ve vile jsou speciální komentované prohlídky pro děti pod názvem Adventní soboty s Miesem, Na závěr každé z těchto prohlídek si děti vytvoří pohlednici v duchu architektova motta less is more. Prohlídky jsou v programu každou adventní sobotu od 9.00

Zdroj: MuMB