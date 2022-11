Vánoční strom na náměstí Svobody bude větší než loni

Brno, 14. listopadu 2022 - Nepostradatelným symbolem Brněnských Vánoc je již 98 let Vánoční strom republiky. I letos, jako je dlouholetou tradicí, připutuje na náměstí Svobody z Bílovic nad Svitavou. Přijďte jej 19. listopadu vyprovodit na cestu a užijte si kulturní program s douškem vánoční atmosféry.

Zcela poprvé byl vánoční strom na náměstí Svobody vztyčen v roce 1924 na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Byl také prvním veřejným vánočním stromem na českých náměstích a už tehdy přijel z bílovického polesí, kde byla roku 1919 na sněhu nalezena odložená malá holčička, kterou spisovatel se svými přáteli zachránil. „Myšlenka vánočního stromu na náměstí Svobody je od počátku stejná – připomíná tuto událost a nám všem, že bychom měli myslet na druhé a pomáhat potřebným. Nechybí pod ním tedy pokladnička Českého červeného kříže. Obdarovat dobročinné projekty budete na trzích moci i dalšími způsoby,” vyzývá Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Také letos připutuje vánoční strom do Brna z Bílovic nad Svitavou a bude to 19. listopadu. „Vzhledem k velikosti stromu jej letos nepřivezou do centra Brna koně, ale nákladní auto. Jedná se o smrk měřící 20 metrů, který bude muset být z technických důvodů o něco zkrácen, jsme totiž limitováni velikostí odvozní soupravy a také výškou trolejí v Brně. Strom pochází z paloučku u Olomučan,“ prozradil Lumír Dobrovolný ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Přepravu stromu zajišťuje Český červený kříž. Vánoční strom bude po usazení na náměstí čnít do výšky 15 metrů.

Program celého převozu stromu letos doznal velkých změn. „Akce začne v Bílovicích nad Svitavou u Myslivny Lišky Bystroušky v sobotu ve 14.00 předáním stromu a slavnostními proslovy, následovat bude kulturní program. Společně s představiteli města Brna také zasadíme další sazeničky stromků, aby byl les stále obnovován,” uvádí starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček. Do centra Brna na náměstí Svobody se strom dostane asi v 18.00, bude upevněn a slavnostní rozsvícení a zahájení Brněnských Vánoc pak proběhne v pátek 25. listopadu.

„Pokud byste měli zájem strávit i sobotní podvečer 19. listopadu ve vánoční náladě, můžete se v 18.00 zúčastnit komentované prohlídky Počátek adventu s Rudolfem Těsnohlídkem,” uzavírá Janulíková. Vstupenky na prohlídku s průvodcem zakoupíte na webu autenticke-prohlidky-brno.cz.

Program převozu vánočního stromu:

14.00–15.30 - Slavnostní proslovy, kulturní program dětí z Bystroušky a Dětského domova Dagmar

15.00 - Výsadba sazenic stromků

16.00 - Odjezd vánočního stromu z Bílovic nad Svitavou do Brna

18.00 - Předpokládaný příjezd vánočního stromu do Brna

18.00 - Komentovaná prohlídka Počátek adventu s Rudolfem Těsnohlídkem, rezervace vstupenek na autenticke-prohlidky-brno.cz

Zdroj: TIS MMB