V botanické zahradě rozkvetly kosatce, k vidění jsou do konce května

Brno, 24. května 2022 - Rozkvetlé kosatce mohou až do pondělí 30. května obdivovat návštěvníci Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně na výstavě s názvem IRIS 2022. V minulosti se výstava věnovaná „orchidejím severu" konala pravidelně jednou za rok. Kvůli covidové pauze se nyní uskuteční po třech letech.

„Jaro ve svém plném rozmachu hýří barvami nejen kosatců, ale i keřů, trvalek, skalniček a pozdních cibulovin. Naše sbírka velkokvětých kosatců čítá na více než 350 kultivarů, které jsou seřazeny podle barev a doby vyšlechtění, takže návštěvník může sledovat postupný vývoj květů," popisuje vedoucí botanické zahrady a arboreta MENDELU Michal Pavlík.

Sbírka kosatců Botanické zahrady a arboreta byla založena v sedmdesátých letech minulého století. První výstava věnovaná květům kosatců proběhla v roce 1975. Brněnská botanická zahrada za sbírku získala v minulosti několik ocenění.

Návštěvníci se mohou těšit také na otevřené skleníky, v kterých budou naaranžovány kvetoucí orchideje, tillandsie a jiné květiny. Přes víkend bude po dlouhé době v arboretu prodej skalniček, který bude zajišťovat firma Botanické zahradnictví Holzbecher, která patří k největším pěstitelům skalniček a trvalek. V průběhu celé výstavy bude prodávat orchideje a méně známé pokojové rostliny firma Terra Koruna, jejíž pracovníci vám s výběrem rádi poradí. V rámci výstavy bude zajištěné i občerstvení, o které se postará brněnská čajovna Chajovna. Návštěvníci se mohou těšit na čaje z Japonska, Číny a Tchaj-wanu, které bude připravovat ve variantě teplé i chlazené, ale i na kávu, zákusky, tousty a sušenky.

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno profesorem Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti tematických částí. Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 taxonů tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 taxonů dřevin. Ročně do botanické zahrady zavítalo před covidem průměrně 6000 až 7000 lidí. Pandemie ale čísly zamávala směrem dolů. V roce 2020 to bylo pouhých 900 návštěvníků, loni už 4000.

Výstava IRIS 2022 je otevřená denně od 9:00 do 18:00 hodin. Vstup je možný pouze hlavním vchodem do Botanické zahrady a arboreta MENDELU v Brně, třída Generála Píky 1 Tramvaj č. 9 - zastávka Bieblova

Zdroj a foto: MENDELU