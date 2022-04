V Brně ušili demonstrativní nafukovací tunu oxidu uhličitého

Brno, 25. dubna 2022 - Pokud stlačíme tunu CO 2 do krychle, vyjde nám kostka o rozměrech asi 8x8x8 metrů. Jeden člověk přitom za rok vyprodukuje více než 12 takových krychlí. Těžko představitelné množství tohoto plynu se město Brno rozhodlo demonstrovat nafukovací krychlí, kterou si nechalo na míru ušít od společnosti Kubíček Visionair. Nafukovadlo veřejnost poprvé uviděla na oslavách Dne Země na Kraví hoře, odkud během léta a podzimu poputuje na další festivaly. Cílem je upozornit lidi na problematiku znečištěného ovzduší, kvůli čemuž se magistrát zavázal do roku 2030 snížit emise o 40 %.

Nafukovadlo je uvnitř duté a na jeho stěnách najdou lidé QR kód, pod kterým se ukrývá webová stránka #PripravBrno věnovaná energetické a klimatické udržitelnosti. Krychle má podpořit iniciativu měst, obcí a Evropské komise, ke které se Brno připojilo. Jejím cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích.

„Signatáři paktu se zavazují ke splnění cíle Evropské unie snížit do roku 2030 emise CO 2 o 40 procent a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn, a to prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení,“ říká náměstek primátorky Petr Hladík.

Na krychli o straně 8 metrů padlo téměř tisíc metrů látky a 4,5 kilometru nití. „Podklady pro potisk jsme dostali přímo od města. Kromě konstruktéra na krychli pracovaly tři naše švadleny přes dva týdny,“ popisuje Petra Hájková ze společnosti Kubíček Visionair, která má na svědomí například také nafukovací modely planet pro venkovní expozice nejen brněnského planetária, jež mohou lidé v létě vídat na Kraví hoře.

Právě na Kraví hoře byla 23. dubna vystavena i tuna CO 2 . „V průběhu léta a podzimu by se měla postupně objevit i na Festivalu vědy, Street Party na Lidické nebo veletrhu URBIS,“ dodává Hájková.

Krychle má lidem pomoci pochopit potřebu snižování C02 a zapojit je k iniciativě například častějším využíváním městské hromadné dopravy namísto aut, případně zvolit cyklodopravu, a to nejen v rámci aktivity Do práce na kole, k níž se letos připojí právě i zaměstnanci Kubíček Visionair a brněnského magistrátu.