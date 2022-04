Nábytková banka pro Ukrajince bude fungovat do Velikonoc, pak se transformuje

Brno, 5. dubna 2022 – Hodně přes 3 000 kusů nábytku darovali občané do Nábytkové banky za první měsíc jejího fungování. Od 4. března, kdy zahájila provoz, poskytla vybavení 400 jednotlivcům a 20 organizacím. Nejvíce shromáždila židlí, matrací a postelí. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna a Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

„Projekt Nábytkové banky nad očekávání splnil svůj účel a jeho úspěch nás příjemně překvapil. Vždyť za 28 dní fungování banky jsme evidovali celkem 2 568 kusů nábytku a spotřebičů, a to nejen použitých, ale i nových. Další stovky zařízení si ukrajinské maminky rozebraly ještě dříve, než jsme je stačili zaevidovat. Chtěl bych proto poděkovat všem dárcům a zdůraznit, že si jejich nezištné pomoci opravdu upřímně vážím,“ uvedl Petr Hladík.

Nábytková banka bude v Pavilonu G1 Veletrhů Brno fungovat do 14. dubna. Poté se pro ni budou hledat další varianty fungování, v nichž by mohla Nábytková banka optimálně vyvíjet svoji činnost. „Nábytková banka jako taková funguje prostřednictvím vybraných sběrných středisek již několik let a je určená pro sociálně slabší rodiny a jednotlivce. Počítáme s tím, že se po Velikonocích opět vrátí ke svému původnímu poslání, ovšem chceme navázat a využít všech pozitivních postřehů z toho, jak fungovala v režimu pomoci uprchlíkům,“ zdůraznil Hladík.

Společný projekt městské společnosti SAKO Brno, Odboru životního prostředí a Odboru sociální péče brněnského Magistrátu funguje na brněnském výstavišti od 4. března. Do konce měsíce dokázal evidovat celkem 2 568 kusů nábytku a dalšího vybavení, například 645 židlí, 391 matrací a 443 postelí, z toho 139 dětských. Kromě toho Brňané darovali například 160 kusů elektroniky, zejména chladniček, mikrovlnek a rychlovarných konvicí. Nechybělo také 8 kuchyňských linek, 93 kuchyňských stolů, dále skříňky, komody, pohovky, křesla či vybavení do předsíně.

„Uvedený přehled berte prosím pouze jako orientační,“ pokračuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. „Pokoušeli jsme se dělat přesnou evidenci darovaných věcí, ale Nábytková banka se začala plnit, a hlavně vyprazdňovat takovým tempem, které z časových důvodů prakticky vyloučilo jakékoliv papírování. Vedli jsme tak „pouze“ evidenci vydaných věcí, kterou jsme měli jak v češtině, tak ukrajinštině, mnohé darované věci, zejména kočárky či dětské postýlky si ukrajinské maminky vzaly prakticky okamžitě po jejich darování,“ řekl Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Filip Leder odhadl, že do Nábytkové banky zejména v prvních dnech fungování denně přijelo okolo 250 aut s vybavením pro ukrajinské běžence. Předseda představenstva SAKO Brno vyzdvihl, že aktuálně by Nábytková banka přivítala především kuchyňské stoly, postele, rozkládací gauče a elektrospotřebiče.

Petr Hladík a Filip Leder se shodli na tom, že Nábytková banka kromě své primární úlohy pomoci také přispěla k posílení pozitivní, solidární vlny společnosti. „Skoro každý den nás lidé něčím příjemně překvapili či dojmuli,“ konstatoval Filip Leder. „Někteří dárci nechávali novým majitelům opravdu krásné vzkazy, jiní přikládali laminované návody v ukrajinštině, další k dětským postýlkám přidávali vyprané složené dětské oblečení či hračky a není divu, že reakce některých ukrajinských maminek byly velmi emocionální. Jsem na Brňany hrdý,“ uzavřel Filip Leder.