Brno otevřelo na výstavišti Nábytkovou banku pro Ukrajinu

Brno, 8. března 2022 – Město Brno v Pavilonu G1 Veletrhů Brno otevřelo Nábytkovou banku. Bude shromažďovat funkční nábytek od obyvatel i firem a vybavovat jím byty a další prostory, určené pro ukrajinské uprchlíky před ruskou agresí. Společný projekt městské společnosti SAKO Brno, Odboru životního prostředí a Odboru sociální péče brněnského Magistrátu tak dostal svoji konkrétní tvář.

„Nábytková banka na pomoc ukrajinským rodinám bude fungovat tak dlouho, jak bude třeba. Lidé, kteří k nám utíkají z Ukrajiny před válkou, si sebou zpravidla stačí vzít jen ty nejnutnější věci. Na nás pak společně je, aby jim pobyt u nás mohl maximální možné míře vynahradit dočasně ztracený domov. Aktuálně nám velmi schází základní vybavení domácností, zejména stoly, židle, skříně, postele, ale třeba i kuchyňské linky, povlečení, matrace. Obracíme se proto nejen naše občany, ale i firmy s prosbou o pomoc. Oceníme jak nový, tak i použitý nábytek, ovšem musí být ve funkčním stavu. Nábytkovou banku otevřeme také pro ledničky, mrazáky a pračky,“ zdůrazňuje 1. náměstek primátorky Petr Hladík, který je garantem tohoto projektu.

Lidé mohou do pavilonu G1 Brněnských Veletrhů dovážet nový nebo použitý kompletní nábytek; postele, rošty, stoly, židle, komody, menší skříně, kuchyňské linky, ale též matrace, spacáky, karimatky, deky. Na místě je převezmou pracovníci SAKO Brno a Odboru sociální péče, kteří mají zkušenosti s provozováním podobné služby Re-Nab, která je určená pro řešení bytové nouze sociálně slabších rodin.

„Hygienizovaný a čistý nábytek odtud rodinám rovnou dopravíme do ubytování,“ říká Petr Hladík. Provozní doba Nábytkové banky pro Ukrajinu je každý den včetně víkendu v čase od 12 do 18 hod. Příjezd do Nábytkové banky je přes bránu číslo 4. Pro další dotazy a posouzení mohou občané i firmy kontaktovat koordinátorku Nábytkové banky Květoslavu Houzarovou na tel. č. 736 784 599.

SAKO Brno ve spolupráci s městem zároveň od dnešního dne rozšiřuje svůj záběr stávající pomoci, kdy lze na šest vybraných středisek odpadů (Dusíkova, Hapalova, Okružní, Sochorova, Veveří a Ukrajinská) nosit spacáky, deky a karimatky, které se poté odesílají do ukrajinského města Lvov. „Na základě četných ohlasů od Brňanů rozšiřujeme sbírku také o batohy, penály, psací potřeby, sešity a hračky. Ovšem znovu platí naše prosba, aby se k ukrajinským rodinám a dětem dostaly pouze funkční a použitelné věci. Už se bohužel stalo, že některé z darovaných spacáků jsme nemohli použít, protože byly roztrhané. Tedy ještě jednou, děkujeme za každou pomoc, za každou věc, která je funkční a neudělá Brnu ostudu“, uzavírá Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.