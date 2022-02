Kam při jarním úklidu se starou elektronikou?

Brno, 1. února 2022 – Nejrůznější elektrozařízení jsou oblíbenými vánočními dárky, po Vánocích tak Češi často řeší, jak naložit se starou elektronikou, kterou během svátků nahradila nová. Elektroodpad je důležité odevzdat k ekologické likvidaci a recyklaci, což díky svozovým a dalším službám zařídíte velmi jednoduše. Až do 16. května 2022 navíc běží další kolo oblíbené soutěže ve sběru elektroodpadu pro školy EkoEDA.

Po vánočních svátcích se v našich domovech tradičně objeví podstatné množství nových elektronických zařízení. Mobilní telefony, počítače, herní konzole, kávovary, televize, robotické vysavače, chytré hodinky a další elektronika patřily dle vyjádření prodejců mezi nejčastěji nakupované dárky i loni. S přílivem nové elektroniky do domácnosti jde ruku v ruce odchod té staré, a to bohužel velmi často jednoduše do popelnice na směsný odpad. „Nejenže se tak z nepotřebných zařízení nemohou recyklovat hodnotné suroviny, ale navíc se elektronika dostane na skládku nebo do spalovny, kde ohrožuje životní prostředí i lidské zdraví,“ podotýká Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu společností REMA.

Za rok 2021 přibude téměř 60 milionů tun elektroodpadu

Podle odhadů Organizace spojených národů vyprodukoval za rok 2021 každý člověk na planetě v průměru 7,6 kilogramů elektroodpadu, což znamená celkem asi 57,4 milionu tun. Správné recyklace se přitom dočká jen něco málo přes 17 % tohoto množství. Produkce elektroodpadu přitom má dle predikcí rok od roku globálně narůstat a do roku 2050 může podle zprávy Světového ekonomického fóra z roku 2020 vzrůst až na 120 milionů tun ročně.

Nejen u povánoční staré elektroniky je proto důležité zamyslet se, zda by ještě někde neposloužila, a tím pádem k masivnímu nárůstu elektroodpadu nepřispěla. Pokud starší mobil, počítač či jiný spotřebič dosud funguje, nabízí se možnost posunout jej v rodině dál třeba dětem či prarodičům nebo jej nabídnout k bazarovému prodeji.

„Bohužel, především mobilů se lidé jen neradi zbavují, protože jsou to předměty, které každodenně používali a mívají k nim poměrně pevnou vazbu. Čechům tak podle průzkumů leží doma v šuplících více než milion starých telefonů, které by se buď mohly vrátit do oběhu a ještě pár let sloužit, nebo být odevzdány k recyklaci a ekologicky zpracovány na cenné druhotné suroviny,“ poukazuje Barbora Stárková a dodává, že odevzdáním starého mobilu k recyklaci mohou lidé navíc pomoci dobré věci – ochraně volně žijících goril nížinných. „Už od roku 2010 spolupracuje REMA se Zoo Praha na sběru starých mobilů. Za každé takové zařízení odevzdané do sběrných nádob v pražské zoo nebo na dalších sběrných místech po celé ČR převede REMA 10 korun na sbírkové konto, z něhož jsou podporováni strážci kamerunského pralesa chránící místní gorily,“ vysvětluje Stárková.

Nechte si elektroodpad odvézt přímo z domova. Školáci s ním mohou i soutěžit

Odevzdat vysloužilá elektrozařízení k náležité recyklaci je přitom jednodušší, než by se mohlo zdát, a to i v případě, kdy lidem schází dostatečně velké auto pro odvoz nebo v obci nemají sběrný dvůr. „Pro odvoz velkých elektrozařízení mohou domácnosti využít naši službu Buď líný. Je zdarma a objednat si ji lze po telefonu či online. Pro odevzdání menšího množství elektra do váhy 10 kilogramů nebo baterií pak slouží služby re:Balík a FamilyBox. Staré elektro nebo baterie jednoduše zabalíte do krabice, založíte u nás online objednávku, vytisknete si speciální štítek, balík odnesete na nejbližší poštu a na naše náklady jej odešlete,“ popisuje princip služby Barbora Stárková.

Pokud máte v rodině děti školou povinné, nabízí se i další cesta, jak se odpovědně staré elektroniky zbavit – věnujte je školákům do oblíbené soutěže ve sběru elektroodpadu EkoEDA. Ta je určena pro mateřské, základní, střední a speciální školy, které jsou zapojeny do projektu Zelená škola. Kromě vysloužilých elektrozařízení mohou žáci ke sběru odevzdávat také přenosné baterie a akumulátory.

Soutěž probíhá již od 1. září 2021 a potrvá až do 16. května 2022 včetně. Vyhodnocování soutěže bude probíhat osvědčenou formou stanovení průměrné hmotnosti celého sběru školy v přepočtu na jednoho žáka, takže nepřijdou zkrátka ani malotřídky. Na tři nejlepší školy v každé kategorii čeká hodnotná výhra a každá škola, která se do soutěže zapojí a v rámci soutěže odevzdá odpadní elektrozařízení či baterie v minimálním množství 100 kilogramů, zároveň obdrží finanční odměnu 1 koruna za každý kilogram bez DPH.