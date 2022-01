Odstrojené vánoční stromky patří do sběrného střediska či vedle popelnice

Brno, 6. ledna 2022 – Jako každoročně očekává SAKO Brno, že od černých popelnic sveze zhruba padesát tisíc vysloužilých vánočních stromků. Brňané by je měli pokládat vedle popelnic na směsný odpad nebo odevzdávat ve sběrných střediscích odpadu. Jejich další využití záleží právě od způsobu, jakým jsou stromky získány.

„Odstrojený vánoční stromek patří ideálně na sběrné středisko nebo alespoň vedle černé popelnice. Stromky ze sběrných středisek odpadů jsou odváženy na kompostárnu, kde poslouží k výrobě kvalitního kompostu, stromky od černých popelnic se vozí do areálu SAKO Brno, kde se z nich vyrobí teplo a elektřina do brněnských domácností,“ připomíná Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Pokud nemají občané možnost odevzdat řádně odstrojený jehličnan na sběrném středisku, postačí jej jednoduše položit na zem vedle černé popelnice či kontejneru. Mohutnější dřeviny je vhodnější nařezat na přibližně metrové kusy, aby si s nimi mohlo poradit lisovací zařízení popelářského vozu a nepoškodilo se. Rovněž není třeba se snažit stromkem zaplnit kontejner, což by do příštího svozu omezovalo jeho užívání.

„Apeluji na občany, aby nepotřebné vánoční stromky nedávali ke stanovištím barevných kontejnerů na tříděný odpad, protože vozy svážející tříděný odpad, nejsou k jejich sběru uzpůsobeny. Stejně tak nepatří k biopopelnicím, k podzemním kontejnerům či mimo bezprostřední okolí černých popelnic. Pouze stromky od černých popelnic mohou být odvezeny v rámci standardního svozového harmonogramu. Doporučujeme umístit je k černé popelnici v předvečer svozu, aby na ulici nezůstávaly příliš dlouho,“ zdůrazňuje Filip Leder. Lidé by neměli odkládat dosloužilé vánoční stromky volně na chodník, do parku, a z důvodu možného poranění zvěře o zapomenutý háček by je neměli nosit zpátky do lesa, či nechávat jinde v přírodě.

Kromě stromků se lidé po svátcích zbavují také nepotřebných či nevhodných vánočních dárků. Není nutné je vyhazovat do popelnice, když po Brně máme celkem sedm RE-Use pointů, kam lze nevhodné dárky odevzdávat. Výtěžek z jejich následného prodeje pak pomůže financovat údržbu a výsadbu květinových záhonů ve městě.

Zdroj: SAKO Brno