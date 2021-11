Sinice na brněnské přehradě bude i nadále hubit provzdušňovací věž

Brno, 4. listopadu 2021 - Největší problém kvality vody v Brněnské přehradě představují sinice. Jihomoravský kraj společně s vedením města Brna dlouhodobě řeší její čistotu, a proto se na usnesl o finanční podpoře chodu provzdušňovací věže, která zabraňuje sinicím v rozmnožování.

Pro Brňany i obyvatele z různých koutů kraje je Brněnská přehrada po celý rok turisticky vyhledávané místo. Aby tomu tak bylo i nadále, je nutné vodu pravidelně kontrolovat, čistit a provzdušňovat. Jedině tak lze zabránit tvorbě bakterií sinic.

Jihomoravský kraj se finančně podílí na těchto opatřeních každoročně pěti miliony korun a projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, IV. etapa 2023 – 2027“ zaručuje financování minimálně do roku 2027. Ze studií totiž vyplývá, že provzdušňování bude dál třeba, protože lepší kvalitě vody nepomohlo ani vybudování kanalizace a čističek v obcích proti proudu řeky Svratky.

„Velkým nebezpečím, které by mohlo napomoci zeleným bakteriím v každoročním rozmnožování a voda přehradě by se tak stala nevhodnou k rekreaci, je neúměrné množství fosforu a dusíku. Ten stéká do vody z okolních polí. Dokud na ně budeme dávat velké množství chemie, tak nebude možné se sinicemi efektivně bojovat,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec.