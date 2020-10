Brněnské Vánoce prý budou, možná však bez oblíbeného svařáku

Brno, 26. října 2020 – Brněnské Vánoce budou, ovšem v omezené podobě! Na jejich podobě se na společných jednáních shodl Magistrát města Brna, TIC BRNO, městská část Brno-střed a další zapojení partneři. Tato podoba bude s ohledem na epidemiologii jiná, než jsou návštěvníci zvyklí poslední roky, o to zásadní ale nepřijdou ani letos.

„Cílem bylo najít kompromis, který by umožnil příjemné a zároveň bezpečné vánoční Brno pro obyvatele města i návštěvníky, především z řad tuzemských turistů. To zásadní v něm chybět nebude. Náměstí Svobody rozsvítí vánoční strom, letos 14 metrů vysoká jedle z bílovického polesí. Vánoční strom bude již tradičně i na Zelném trhu a Moravské náměstí opět ozdobí oblíbené vánoční kolo. Halouzkův betlém, bez kterého by Brněnské Vánoce ani nebyly Brněnskými Vánocemi, najde opět svoje místo na Dominikánském náměstí,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková. Adventní a vánoční atmosféru dále podpoří bohatá světelná i další výzdoba centra města. Brněnské centrum tak bude tím pravým místem pro procházku s blízkými.

Na náměstích a v ulicích pak budou s bezpečnými odstupy rozmístěny řemeslné a prodejní stánky. Ideální příležitost pro nákup vánočních dárků bez front v obchodních centrech a pro podporu lokálních prodejců a výrobců. TIC BRNO s městskou částí Brno-střed pečlivě sleduje a vyhodnocuje situaci, a pokud to bude jen trochu možné, doplní se nabídka také prodejem jídla a pití a novými zimními zahrádkami. V tuto chvíli probíhá komunikace s prodejci o možnosti jejich zapojení a další spolupráce. „Vznikl tak flexibilní model, který může pružně reagovat na aktuální epidemiologickou situaci a v maximální míře bude podporovat živé brněnské centrum a místní provozovatele služeb podobně, jako jsme zvyklí například v létě,“ doplňuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Vánoce v Brně budou mít také novou vizuální podobu. Jedná se o pletené vzory, které odkazují k vánočním svetrům, ze kterých se vypletou různé, ryze brněnské vzory. V této nové vizualitě bude také vánoční kolekce dárků z Brna, včetně oblíbených kuliček. Co naopak letos chybět bude, jsou akce s potenciálem přilákat na jedno místo velký počet lidí. Jinou podobu tak získá rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu, vynechají se oslavy Silvestra i velké hudební produkce.